Debido a su estatura de ‘Chucky’ Lozano actual jugador del Napoli, tuvo que superar varios obstáculos en su camino rumbo a la Primera División, una fue su temperamento dentro y fuera del terreno de juego y otra fue su altura, pues debido a que era bajo de estatura estuvo cerca de ser dado de baja.

Hirving Rodrigo Lozano Bahena, quien mide 1.74 metros de estatura, es un futbolista mexicano. Juega como extremo y su actual equipo es la S. S. C. Napoli de la Serie A. Es también jugador internacional absoluto con la selección mexicana.

“Hirving Rodrigo Lozano quién estuvo sometido a cirugía, estuvo a punto de ser darlo de baja, no recuerdo bien el año, pero me parece que fue en el 2012. Los querían dar de baja porque no crecían, seguían siendo chaparritos”, declaró a ESPN Digital Gómez Leyva, quien actualmente es auxiliar de la Sub-20 de Querétaro.

¿Cuánto pesa y cuál es la estatura de Chucky Lozano?

El 'Chuky' Lozano pesa 70 kilos y es muy rápido en su juego

Dentro de la cancha el ‘Chucky' Lozano, quien actualmente pesa 70 kilogramos, aprendió a que al ser un jugador habilidoso iba a recibir muchas faltas de sus contrincantes, situación que le desesperaba y terminaba por patearlos, pero que logró cambiarlo, pues se acostumbró a retar a sus marcadores, mismos que se frustraban y salían expulsados.

“Él se enfrentaba a chavos que medían 1.65, 1.67, pero él fue aprendiendo en esa parte, que tenía que eludir, tenía que evitar que lo patearan tocando la pelota más rápido o tirándola larga al espacio abierto, lo fue entendiendo, pero al final el ADN no lo puede perder, su agresividad, esa explosividad que tiene le sigue aflorando de repente”, agregó el auxiliar de la Sub-20 de Querétaro.

¿Cuántos años tiene Hirving Lozano?

A sus 26 años 'Chuky' Lozano es un destacado futbolista mexicano

Hirving Lozano cuenta actualmente con 26 años de edad y tiene una vida muy vertiginosa, ya que juega en un equipo que suele participar en diversas competencias de la UEFA Champions League. Nápoli es uno de los conjuntos más apasionados de Italia, y donde siempre se le rinde homenaje a Diego Armando Maradona.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el jugador de la Selección Mexicana tiene allí el desafío de ayudar a los napolitanos a posicionarse de una vez entre los grandes equipos de los que participan en la Champions League.

¿Cuánto gana Chucky Lozano en Napoli?

'Chuky' Lozano esta bien cotizado en el fútbol

Hirving Lozano tiene un sueldo de 4.5 millones de euros por temporada con el Napoli, según información de la Gazzetta dello Sport. El mexicano está por encima de figuras como Lautaro Martínez (Inter de Milan), Ciro Immobile (Lazio) y Weston McKennie (Juventus), Alejandro 'Papu' Gómez (Atalanta) y Franck Ribéry (Fiorentina).

A pesar de que el 'Chucky' todavía está por mostrar su mejor versión en la Serie A, gana más dinero que una de las máximas figuras como Lautaro, quien fue pretendido por el Barcelona. Similar es el caso de Immobile, quien fue el campeón de goleo la temporada anterior con 36 tantos superando a Cristiano Ronaldo.

Cabe destacar que el mexicano ocupaba los primeros 20 lugares de los futbolistas con mejor salario la temporada anterior, sin embargo, este año ya no pudo ingresar al selecto grupo en la Serie A. 'Chucky' Lozano en Transfermarkt esta muy bien cotizado.

Ahora conoces más detalles sobre la estatura de Chucky Lozano y cómo esta influyó en su vida deportiva como futbolista en sus inicios.

