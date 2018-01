Estas son las frases que marcaron el juicio de Larry Nassar

La juez Rosemarie Aquilina, luego de una semana de juicio en un Tribunal de Michigan, condenó este miércoles entre 40 y 175 años de prisión al ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, pues fue acusado por 150 mujeres de haber abusado sexualmente de ellas.



Según el portal El Mundo, al dar su sentencia, Aquilina se mostró firme y espetó al condenado:

'Usted no ha hecho nada para merecer vivir en libertad de nuevo (…) Acabo de firmar su sentencia de muerte'.

Durante los siete días de audiencia, la magistrada escuchó, y obligó a Nassar a escuchar, el testimonio de todas las afectadas, hubiesen o no presentado denuncia formal; sin embargo este día se le permitió al acusado hacer un descargo, en el que ofreció disculpas a sus víctimas.

'No hay palabras para describir la profundidad y la amplitud de cuánto lamento lo que ha ocurrido (…) Llevaré sus palabras conmigo por el resto de mis días', afirmó.

La defensa de Nassar solicitó detener el 'circo mediático' de declaraciones de las víctimas argumentando que afectaban la 'salud mental' del exmédico.



Por su parte, la jueza leyó fragmentos de una carta escrita por el especialista en osteopatía, en la cual señalaba que fue buen doctor 'porque mis tratamientos funcionaron. Los medios convencieron a todos de que lo que hice estuvo mal', al tiempo que afirmaba que el haberse declarado culpable de poseer pornografía infantil en 2017 se debió a que la jueza no le permitía alegar. Pero cuando la enjuiciadora cuestionó si quería hacerlo ahora, él respondió que no y se declaró culpable nuevamente.



El médico de 54 años de edad ha sido considerado por medios internacionales como el autor de la peor epidemia de abuso sexual en la historia del deporte.

Ahora, estas son las frases que marcaron las 'sobrevivientes guerreras'.

Alexis Alvarado

'Esto no es un circo, es tu infierno, y espero que te quemes en él'

Kaylee Lorincz

'Me dijo que me tumbara boca abajo en la camilla y abriera ligeramente las piernas. Me introdujo sus dedos sin guantes en mis genitales. Luego me preguntó cómo me sentía y si ese 'tratamiento especial' estaba haciéndome sentir mejor sobre mi lesión'

'Me robaste la inocencia'

'Finalmente fuimos lo suficientemente fuertes como para derrotarte. No una por una, sino como un ejército de sobrevivientes'

Brooke Hylek

'Estoy feliz de que pases el resto de tu vida en prisión. Por cierto, disfruta el infierno'

Aly Raisman

'Me causaste un gran daño físico, mental y emocional. Me quitaste mi pasión y mis sueños'

'Nos vamos a asegurar de que tenga una vida de sufrimiento, toda este ejército poderoso de sobrevivientes'

'Cada día aparece una sobreviviente nueva, esta es la peor epidemia de abuso sexual en la historia del deporte'

Kyle Stephens

'Expuso sus genitales en una oscura sala del sótano y me dijo: 'Si alguna vez quieres verlos, todo lo que tienes que hacer es pedirlo'

Jade Capua

'Me robó la inocencia, la privacidad, la seguridad y la confianza. Me cambió la vida, me robó la inocencia demasiado joven'

'Traicionó mi confianza, se aprovechó de mi juventud y abusó de mí cientos de veces'