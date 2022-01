“Estás armado” Julio Cesar Chávez Jr. habla del incidente con policía de Sinaloa

El boxeador Julio César Chávez Jr. habló del incidente que tuvo con la Policía Ministerial de Sinaloa, quienes lo detuvieron para hacer una revisión del auto en que se trasladaba el boxeador por las calles de Culiacán.

Cabe recordar que el pasado jueves 13 de enero el boxeador transmitió en vivo el momento en que policías lo detuvieron, en el video se puede escuchar cómo un agente le indica que se baje y de inmediato asegura que el boxeador va armado.

“Para empezar estás armado”, dice uno de los policías, pero el boxeador de inmediato réplica que fue un regalo que le hicieron tal como se observa en el video de su detención.

Julio Cesar Chávez Jr. narró lo que pasó

Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq — Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

Después del incidente el boxeador se tomó el tiempo para contar todo lo que había pasado a través de múltiples historias en su cuenta de Instagram.

“Que tenía una pistola, me dijeron. Todo mundo en Culiacán tiene pistolas y más cuando te levantan cinco veces, como le digo, me la regalaron, me regalaron muchísimas más porque no soy mentiroso. El encargado de la clínica, supuestamente de la clínica, me echa mentiras que las tiene mis papás, que no me las pueden dar porque puedo hacer algo malo. Si se quiere quedar con ellas… me las dan porque es bien difícil, vienen por mí y me llevan como si nada”, relató el hijo de la leyenda del boxeo mexicano.

El boxeador reveló que él solicitó sus armas pero se negaron a devolverlas, además indicó que los policías desde antes de detenerlo sabían que él ya iba armado, lo que resulta sospechoso.

“Los policías sabían… Esta persona te candilea porque pido mis cosas, eso está mal. Nada más pido mis cosas. Los policías sabían ‘aquí hay una pistola’, ¿cómo sabían? Les dijo la persona esta y la gente que mitotea, quieren verle algo malo a las cosas, escúlquenle sus cosas, prívenlo de su libertad…”, agregó.

El boxeador indicó que se le hizo injusto que los policías lo trataran de esa forma, que él solo quiere vivir tranquilo y que los policías se acercaron armados con él y le dieron un gran susto.

“Mañana pudiera levantar una denuncia contra las personas que me levantaron los falsos, se me hace injusto, tengo que vivir tranquilo, soy boxeador profesional. Me va a venir pasando algo, tengo tanto tiempo boxeando. Los policías me entendieron porque me vieron bien, pero no puede ser. Me asusté, me asusté… No tiene porque venir gente con armas ‘¡bájate, bájate!”, oye qué pasa?’”, relató el boxeador.

¿Cuál es la estatura de Julio César Chávez Jr?

El boxeador mide mide 1,85 metros de altura.

Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano hijo de la leyenda, el excampeón de boxeo Julio César Chávez, mide 1,85 metros de altura. Fue campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo desde el 4 de junio de 2011.