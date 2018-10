"Estar en LA Galaxy me ha costado mucho", Jona dos Santos

El año 2018 no ha traído muchas alegrías a los hermanos Dos Santos y el Galaxy. Lo que ha robado protagonismo en esta temporada han sido las lesiones y los malos resultados; aunque para el domingo, lo negativo puede quedarse atrás si logran el boleto a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) cuando se encaren en casa al Houston Dynamo.

En la campaña, Jonathan acumula dos anotaciones y cuatro asistencias, números que para el menor de la familia Dos Santos Ramírez, realizando una autocrítica, se quedan cortos.

“Ha sido una temporada difícil para mí, no he tenido mi mejor temporada te soy sincero, me ha costado mucho, porque si el equipo no va bien, pues es obvio que tú tampoco porque eres parte del equipo”, declaró Jonathan dos Santos en una entrevista con Mediotiempo.

“Ha sido una temporada complicada, he ido recuperando mi nivel, y quiero seguir demostrando más, convertirme en un referente de la liga y esta temporada no la he podido hacer, me falta estar más veces en el 11 ideal de la jornada y espero acabar bien la temporada y meternos a los Playoffs”.

¿y Giovani?

Cabe recordar que a Giovani las lesiones lo han perjudicado de manera significativa en todo el año, de hecho se encontró muy cerca de no asistir al Mundial a causa de un problema muscular, aunque este fin de semana podría regresar a las canchas luego de un mes sin tener actividad.

“No ha sido nada fácil para él, ha tenido mala suerte con las lesiones. Al final, un jugador no se siente feliz si no juega, si no tiene minutos, pero puedo decir que sigue teniendo hambre, y si Dios quiere lo tendremos de vuelta el domingo. Las lesiones no lo perdonaron y él no tiene nada que demostrar y estoy seguro que regresará más fuerte”.

Para conseguir el boleto a la próxima ronda deben derrotar a Houston para que alcancen los 51 puntos, si no lo logran estarían cediendo su puesto en la Liguilla estadounidense al Real Salt Lake, que esta semana no verá actividad.

“Al principio no fue fácil, pero lo que cuenta ahora es cómo llegues a este momento de la temporada. En el equipo han cambiado muchísimas cosas, la confianza cada vez es mayor. Antes, cada partido que jugábamos lo hacíamos casi sufriendo, pero ahora, gracias a Dios, estamos disfrutando de jugar al futbol y estoy en uno de los mejores momentos de la temporada y espero ayudar”, finalizó.