Estalla Hugo Sánchez contra Funes Mori al ser convocado a la Selección Mexicana

Hugo Sánchez estalló contra el futbolista Rogelio Funes Mori, tras confirmarse su convocatoria a la Selección Mexicana de cara a la Copa Oro, pues aseguró que el delantero de los Rayados no es mejor otros jugadores nacidos en México.

Sánchez, considerado como el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, también arremetió contra Gerardo Martino, pues señaló que tampoco es mexicano y aun así dirige al plantel del Tricolor, razón por la que no da oportunidades a jugadores mexicanos con mejor calidad de juego de Funes Mori.

Funes Mori le quitó el trabajo a los mexicanos: Hugo Sánchez

Hugo Sánchez está inconforme por la convocatoria de Hugo Sánchez a la Selección Mexicana.

Durante un programa de ESPN, Hugo Sánchez dijo que no está en contra de que deportistas de otros países lleguen a México y decidan naturalizarse, pero su desacuerdo está en que le quite el trabajo a los mexicanos que pudieran dar mejores resultados.

“(Funes Mori) ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano; eso me parece bien, y que sean bienvenidos todos los extranjeros a los que les gusta vivir en México, porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral él dijo 'agradezco muchísimo a México, que me dio trabajo', pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de fuera”, recalcó.

Funes Mori no es mejor que cualquier mexicano

Funes Mori ya entrenó con la Selección Mexicana de cara a la Copa Oro.

Hugo aseguró que Funes Mori no es mejor jugador que cualquier otro futbolista que sí nació en México, y agregó que su llamado a la Selección Mexicana pudo haber estado relacionada con su primera nacionalidad, ya que Gerardo Martino también es argentino.

“Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino. ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la selección no se permite, ahí hay trampa”, señaló Hugo Sánchez.

