Estados Unidos y México no respondieron a la invitación de la Copa América 2019: CONMEBOL.

La CONMEBOL ha reelegido como presidente del organismo de futbol sudamericano a Alejandro Domínguez y en una conferencia de prensa explicó que tanto la Selección de Estados Unidos y la Selección de México no respondieron a la invitación realizada para participar en la Copa América 2019.

“Quiero ser claro, CONMEBOL sí realizó la invitación tanto a México como a Estados Unidos a través de la CONCACAF. Pasado el tiempo no hemos tenido respuesta. No conocemos su motivo de la no respuesta pero ya la organización no tenía tiempo de esperar, entonces se determinó hacer una Copa América con 12 equipos”, expresó el mandatario paraguayo.

Presidente de CONMEBOL dice que Estados Unidos y México no respondieron a la invitación de la Copa América 2019.

Hace pocas semanas se dio a conocer que Estados Unidos y México no iban a formar parte de la Copa América 2019, por lo que los dos países invitados serán Japón y Qatar (organizador de la Próxima Copa del Mundo).

Con lo mencionado por el presidente de CONMEBOL, México quedará fuera de una edición de la Copa América por primera ocasión desde la realizada en Ecuador 93, en donde hizo su debut y llegó hasta la Final que perdió con Argentina.

México llegó a la Final en su primera participación en la Copa América de Ecuador 93.

Presidente de CONMEBOL dice que Estados Unidos y México no contestaron la invitación para la Copa América

Por otra parte Estados Unidos se perderá la oportunidad de participar en Copa América por sexta ocasión, ya que estuvo presente en la de Ecuador 93, Uruguay 95, Venezuela 2007 y la Centenario; que se llevó a cabo en el país de las barras y las estrellas.

Estados Unidos eliminó a México en penales en la Copa América de Uruguay 95 en Cuartos de Final.

Por otro lado, en el marco del 69º. Congreso Anual de CONMEBOL, en donde fue reelecto Alejandro Domínguez, también estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien expresó que aún se estudia la posibilidad de que el Mundial de Qatar 2022 cuente con 48 selecciones.

“La calidad del fútbol hoy en todo el mundo está más alta que nunca, entonces creo que el Mundial con 48 (selecciones) va a ser un éxito, más grande que uno con 32. Sí lo podríamos hacer en el 2022, tenemos que estudiarlo por supuesto, pero hasta ahora los preparativos que se están haciendo en Qatar son para un Mundial con 32 equipos”, comentó Infantino.