Estados Unidos y Australia se coronaron en el Tour Mundial de Voleibol en Chetumal

Con una gran actuación y excelente nivel competitivo Australia y Estados Unidos subieron a lo más alto del podio del Tour Mundial de Voleibol de Playa, torneo de cuatro estrellas, que se celebró en Chetumal, Quintana Roo.

En un ambiente imponente el resultado terminó en tres sets con parciales de 15-21, 21-14 y 15-12, las australianas Talica Clancy y Mariafe Artacho derrotaron en la Final a las chinas Fan Wang y Xinyi Xia en un estadio lleno con capacidad para 4 mil personas.

Gran evento en Chetumal, Quinatana Roo

Campeonas femeniles.

"Estoy muy feliz, es el último evento del año y terminar con oro es para lo que todos venimos acá. Entonces definitivamente estamos muy felices, hemos sido muy pacientes, muy bien equipo, hemos jugado contra ellas cinco veces, nos conocemos mucho, entonces solamente era creer en nosotras e ir punto por punto", mencionó Artacho, peruana nacionalizada australiana quien le dijo al público que no se rindan aunque les digan que no pueden, que luchen hasta alcanzar sus sueños.

"No creían mucho en mí por mi talla 1.74. Profesionalmente me dijeron que no iba a llegar y mírenme. Trabajé mucho, con dedicación y disciplina, creyendo en mí los callé a todos", mencionó.

MEDALLA DE ORO ��



Los estadounidenses Taylor Crabb y Jacob Gibb se coronan campeones del Tour Mundial de Voleibol de Playa en Chetumal ��������



➡️Derrotan 2-1 (21-16, 16-21 y 15-12) a Alexander Brouwer y Robert Meeuwsen, de Países Bajos @record_mexico @MexBeachVolley pic.twitter.com/FzbE0Hm8NM — Jocelin Flores (@Jocelinflores) November 17, 2019

En la rama varonil los estadounidenses Taylor Crabb y Jacob Gibb se consagraron campeones tras derrotar a Alexander Brouwer y Robert Meeuwsen, de Países Bajos, en tres sets (21-16, 16-21 y 15-12).

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, entregó el trofeo de campeonas a Clancy y Artacho. Además, entregó un reconocimiento a las figuras del voleibol de playa mexicano: el entrenador nacional Salvador González, las ex jugadoras Bibiana Candelas e Hilda Gaxiola, el exjugador Juan Rodríguez y los seleccionados Lombardo Ontiveros y Juan Virgen.

Campeones varoniles.

"Este evento ha sido un éxito total, lleno todos los días, con el máximo de estrellas que ha tenido un evento en México. Estamos buscado cómo fortalecer mucho más sedes y que se vuelvan clásicos para el país.

"Quintana Roo tiene grandes escenarios. Este en específico lo pidió la Federación Internacional (FIVB) y es una garantía con el público entregado al 100 por ciento, adoptando cuadros dentro de la cancha y demás y eso habla del buen ánimo que el público ha tenidos. Estamos buscando cómo promover más eventos, nos limita un poco el tema presupuestal pero hemos podido amalgamar un poquito la relación con las federaciones internacionales", expuso Guevara.

