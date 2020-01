Estados Unidos vs Irán, el partido de Francia 98 más politizado de la historia (VIDEO)

A lo largo de la historia la tensión que se ha vivido entre Estados Unidos e Irán se ha ido incrementando, pero en la Copa del Mundo de Francia 98 encontró un oasis dentro de las discrepancias, en dicho duelo se mostró ante los ojos del mundo una de las más grandes muestras de Fair Play que pueden existir.

La tensión entre ambas naciones data desde 1979 y en la actualidad se ha ido agravando por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Era el 28 de junio de 1998 cuando el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en la Copa del Mundo de Francia, dio muestra de que se puede convivir de manera pacífica sin importar la nacionalidad.

El duelo se llevó a cabo en el Estadio Gerland Lyon, en donde lo que ocurrió antes y posteriormente a la entonación de los himnos nacionales, dejó con la boca abierta a todos los espectadores del encuentro mencionado de la Copa del Mundo; quedando para la historia del futbol.

Y es que la tensión entre Estados Unidos e Irán se vive desde la llamada ‘Crisis de los rehenes en Irán’, un acontecimiento en donde estudiantes iraníes mantuvieron cautivos a 66 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses durante 444 días tras la toma de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Teherán.

Estados Unidos e Irán dieron el ejemplo en Francia 98

"Aunque todo el mundo dice que la política no tiene nada que ver con el deporte, desgraciadamente esa no es la realidad. Pero estamos aquí también para demostrar que no tenemos problemas con nadie", manifestó el estratega de Irán, Jala Talebi, días antes del partido de la Copa del Mundo de Francia 98.

Cada futbolista de la Selección de Irán ingresó al terreno de juego con ramos de rosas blancas, que le entregaron a sus rivales a la hora del tradicional saludo entre ambas selecciones. Luego del hecho ambos conjuntos se intercalaron para tomarse la foto como símbolo de fraternidad y que le dio la vuelta al mundo como una gran muestra de Fair Play.

En el encuentro de la Copa del Mundo de Francia 98 el conjunto iraní derrotó a Estados Unidos por marcador de 2-1, siendo los asiáticos los dominadores del encuentro y con las anotaciones de Hamid Estili y Mehdi Mahdavikia, se llevaron los tres puntos; aunque no pudieron calificar a la siguiente ronda de la justa veraniega, el gol estadounidense fue obra de Brian McBride. Esa victoria fue la primera para el combinado de Irán en un Mundial.

“Hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años”, aseguraría años después el defensa Jeff Agoos, una frase que ha enmarcado lo acontecido en Francia 98 y que hoy en día sigue repercutiendo por los problemas actuales entre Estados Unidos e Irán.

