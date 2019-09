Estados Unidos es eliminado por Francia en el Mundial de Básquetbol.

Luego de tener una desventaja de siete puntos, la Selección de Francia remontó a su similar de Estados Unidos en el Mundial de Básquetbol, para así dejarlos fuera de las Semifinales con un marcador de 89-79 y eliminarlos de la disputa por una medalla en el certamen que se realiza en China.

El combinado de ‘Las Barras y Las Estrellas’ en el presente campeonato buscaba la hazaña de ser el primer país en conquistar tres Mundiales seguidos y tras la eliminación a manos de los galos; no se estará colgando el Oro por primera ocasión en un torneo importante desde el Mundial de 2006.

"Toda derrota duele, en esta situación, duele más. Pero la vida sigue. Esto es muy importante y nos habría encantado ganar, pero somos adultos, todos tenemos familias y vidas propias y la vida continúa". Afirmó el entrenador de la escuadra estadounidense, Gregg Popovich.

Francia elimina a Estados Unidos en Mundial de Básquetbol

La victoria de la Selección de Francia sobre los Estados Unidos significó romper una racha de 58 triunfos consecutivos en competencias de la FIBA y en Juegos Olímpicos, la mencionada marca inició en el duelo por el Bronce en el 2006, pasando por los torneos de la FIBA Américas, Copa del Mundo y tres preseas de Oro en Juegos Olímpicos de forma consecutiva.

Será el viernes cuando el combinado francés enfrente a su similar de Argentina por el boleto a la Final del Mundial de Básquetbol.

Gobert subrayó que derrotar a Estados Unidos no era la meta de Francia para el torneo, sino llevarse la medalla de oro. "No significa nada si al final no nos llevamos el oro", agregó el pívot de 27 años.

Es oportuno señalar que Francia no había derrotado a Estados Unidos en nueve cotejos en torneos internacionales y en su mayoría habían finalizado en palizas, pero el triunfo estadounidense de 100-97 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue una posible señal de la evolución de los galos.

