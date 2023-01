'Estadio Pelé' ya es una realidad; este país hizo caso a la petición de FIFA

Con la muerte de Pelé, tuvo que llegar el momento del velorio de la leyenda del futbol, donde varias de las personalidades más reconocidas acudieron a dar el último adiós a 'O Rei', y uno de ellos fue el presidente de la FIFA, que pidió a todos los países asociados que como homenaje se nombrara un estadio en cada país en memoria del jugador.

Sin embargo, no todos los países han respondido bien a esta propuesta, y varios afirmaron que no harían nada de esto, pues no era conveniente para sus negocios, ya que varios han logrado vender el nombre de su estadio para tener más ingresos.

Pero ya hay un país que ha decidido que sí hará esto, e incluso ya quedó confirmado; en Cabo Verde han decidido nombrar el Estadio Nacional con el apodo del brillante delantero brasileño que ha pasado a la historia como uno de los mejores del mundo.

Edson Arantes do Nascimento también tendrá su nombre en una cancha de Suiza, lo cual se hizo poco después de que Giani Infantino decidiera hacer esta petición ante todos los medios de comunicación presentes en el rito funerario.

¿Dónde será sepultado Pelé?

Pelé ya fue sepultado

Luego del funeral del futbolista, que recibió a miles de fanáticos en el estadio del Santos de Brasil, se procedió a llevar su cuerpo "El Memorial de la Necrópolis Ecuménica", uno de los cementerios verticales más grandes del mundo.

Su ubicación es en la misma ciudad del estado de São Paulo, donde sus restos mortales descansarán, mientras el recuerdo que dejó como futbolista podrá perdurar gracias a los millones de aficionados que han visto alguna imagen o video suyo.

México 'no ve' el Estadio Pelé

'El Jalisco' descarta cambiar el nombre

Luego de que la propuesta fuera lanzada para nombrar así un estadio de México, se habló de que el 'Jalisco' podría ser candidato, pero David Medrano, en su columna para Récord, mencionó que la asociación dueña del lugar se negó tajantemente a acceder a esto.

Además, habrían sugerido a la FIFA que si quieren nombrar foros con el nombre de Pelé para hacerle un homenaje, que lo deberían pagar ellos para poder elegir cómo llamarlo, esto ante una clara referencia de lo que piensan sobre esta idea los empresarios.

