Estadio Jalisco es propuesto para pelea del 'Canelo' Álvarez.

El promotor mexicano Fernando Beltrán ha propuesto al Estadio Jalisco para que el pugilista tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez tenga una contienda en la casa del Atlas y de los Leones Negros, luego de decir que el Estadio Azteca ya no es atractivo para realizar una contienda boxística.

El motivo sería que con las remodelaciones que se han realizado en el Coloso de Santa Úrsula que han disminuido su aforo, no sería conveniente para romper un récord de entradas como lo hizo Julio César Chávez.

"Me queda claro que el que manda es Canelo y él decidirá, pero siempre hablan del Azteca y ¿de dónde es Canelo?, de Jalisco, ¿en qué televisora pelea Canelo?, en TV Azteca, ¿y de quién es el Estadio Jalisco?, de Ricardo Salinas Pliego, también puede ser una opción, pero yo únicamente lo digo como fan", expresó Beltrán a la cadena ESPN.

Estadio Jalisco es propuesto para pelea del 'Canelo' Álvarez.

El promotor dice estar orgulloso de su compatriota por lo que ha realizado en el mundo del boxeo.

"No tengo la menor duda de que Canelo es un gran líder en el deporte mundial, su contrato (con DAZN por 365 millones de dólares) lo dice. En lo personal, como mexicano, me siento enormemente orgulloso de él, pero en el Estadio Azteca por la nueva distribución ya no puede romper el récord (de Julio César Chávez) en el Azteca, hay otros escenarios, y lo digo únicamente como fan de Canelo", añadió el promotor mexicano.