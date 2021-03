Esta obsesión de Cristiano Ronaldo lo llevó a convertirse en quién es hoy

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Un excompañero del Manchester United, el niño prodigio danés, Mads Timm, pasó tres años entrenando con la estrella de la Juventus, que fue fichada por el Sporting de Lisboa por 12,24 millones de libras en 2003, antes de ser liberado.

Timm, quien ahora juega para el club danés de la Serie 1 Kerteminde Boldklub, recordó cómo la leyenda portuguesa fue intimidada por su peinado y la forma en que jugaba, pero se mantuvo firme y se enfrentó a sus compañeros de equipo.

Y al final fue su actitud de "yo, yo, yo" lo que lo convirtió en el dios del fútbol que es hoy.

"Era bastante extraordinario como futbolista y como persona", escribe Timm en su libro Red Devil.

El niño prodigio danés, Mads Timm, habló sobre Cristiano Ronaldo.

"Como yo, fue acosado cuando llegó al club. Con su cabello, que pronto se cortó, y con su intento casi acrobático de impresionar a los entrenadores. Podía pararse y hacer entre 10 y 15 pasos antes de intentar regatear al oponente.

Mads Timm agregó: “Pase ahora, pase, maldita sea", le gritaban a Cristiano Ronaldo constantemente Gary Neville y Ole Gunnar Solskjaer cuando teníamos partidos del equipo reserva juntos. "Lo especial de Cristiano Ronaldo fue que inmediatamente tomó la pelea contra la jerarquía. Y la ganó.

"Era completamente indiferente al resto de sus compañeros. No daba lugar a los demás. Era yo, yo, yo. Cristiano Ronaldo, CR7".

Mientras Timm se desvanecía en la oscuridad, Ronaldo ha ganado cuatro trofeos del Balón de Oro durante una carrera cargada de trofeos.

Cristiano Ronaldo con determinación de acero

El danés insistió en que Ronaldo no era el futbolista más consumado con el que había jugado, pero sin duda era el más decidido a triunfar. Él escribió: "No es el mejor jugador con el que he jugado, pero es la persona más centrada que he conocido. Mentalmente me recordaba a mí mismo a los 12 años, y todavía lo hace.

"No creo que se vea a sí mismo desde fuera, y no creo que se vaya a sentar a reír de sí mismo. Creo que por eso sobrevivió en el mundo del fútbol profesional".

Timm a menudo se encontraba en equipos opuestos a Ronaldo en los entrenamientos. Si bien admite que había perdido la cabeza y odiaba el medio ambiente en el United, Ronaldo estaba prosperando con una actitud que decía que lo lograría.

"Él era todo lo contrario; estaba avanzando, lúcido y con una fe indomable en sí mismo", dijo Timm, añadiendo: "También se reflejó en el campo. Realizamos un partido de entrenamiento interno donde yo jugaba por banda izquierda, mientras que él era banda derecha para el otro equipo".

"Cada vez que nos encontrábamos en el campo, me limpiaba, y rara vez me he quedado tan sin aliento después de una prueba. Me sacó todo el aire". Después de instalarse en el club, Ronaldo tenía una propuesta para Timm.

"Cristiano Ronaldo también se moría por comprar una de mis joyas de diamantes, pero me negué a vendérselas", reveló Timm. “Tenía que ser suficiente, ya se había llevado mi sueño".

