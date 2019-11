Esposa de Michael Schumacher ACUSADA de ocultar el estado de SALUD del piloto

Luego de casi seis años del aquel trágico accidente que sufrió el gran monarca alemán de la Fórmula 1, Michael Schumacher, mientras se encontraba esquiando en los Alpes franceses en el año 2013, incidente que lo alejó de la escena deportiva dejando una misteriosa duda sobre su estado de salud, sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer nueva información que podría contestar varias interrogantes sobre la situación actual que vive el siete veces campeón del mundo.

El caso del emblemático piloto de la Escudería Ferrari volvió a sonar luego de que Corinna Betsch, esposa del ex piloto de Fórmula 1, rompió el silencio tras hablar sobre su estado de salud actual y explicó el por qué se ha manejado con tanta cautela esta situación.

"Estamos haciendo todo lo posible para ayudarle, pueden estar seguros". ¿Y el por qué de todo este silencio? "Solamente estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud", señaló en entrevista a She’s Mercedes Magazine.

El manager del piloto asegura que Corinna oculta algo

Lo más polémico y que ha despertado más dudas en torno al caso Schumacher, es que las declaraciones de Corinna contrastan con las de Willi Weber, manager de Michael y de su hermano Ralf durante la era dorada del piloto alemán, quien rompió el silencio al revelar que la esposa de “Schumi” no le permite verlo.

"Sé que Michael ha recibido un golpe muy duro, pero desgraciadamente no sé qué tipo de progresos se están llevando a cabo en su situación. Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara. Desgraciadamente Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad", detalló el viejo amigo y manager del ex piloto.

Pocas personas han podido visitar a Michael Schumacher en su casa a las orillas del Lago Geneva en Suiza de Gland, entre las que se encuentran; Jean Todt, presidente de la FIA; su ex compañero en Ferrari, Luca Badoer y el arzobispo Georg Ganswein, quien reveló a la revista Bunte: "Me senté frente a él, lo toqué con ambas manos y lo miré. Su cara, como todos sabemos, es la típica cara de Michael Schumacher; sólo se ha vuelto un poco más rellena".

