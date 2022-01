Esposa de Julio César Chávez Jr. da la cara ante críticas del boxeador

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr, rompió el silencio para señalar que el boxeador es una persona "enferma" que "no ha querido tratarse", en lo que fue una tímida respuesta a las constantes y fuertes críticas que ha recibido de él.

El hijo de la leyenda ha dicho sobre Frida que no cuida a sus hijos, que malgasta sus bienes económicos e incluso de que fue ella quien lo encerró en una clínica de rehabilitación, aunque a cambio solo fue señalado por sus adicciones.

"No lo juzgo, viene de una infancia muy difícil y repite los patrones de su papá, a él no lo trataron y no ha roto ese ciclo. Está enfermo, trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros. Desgraciadamente no ha querido tratarse", comentó Muñoz para Despierta América.

¿Cuántos hijos tiene Julio César Chávez Jr?

Frida reconoció que "se cansó" de la situación, por lo que dejó "en Dios" lo que puede venir enseguida, esto en referencia a una separación definitiva de Chávez Jr., junto a quien procreó a Julio III y Julia. Según el portal MedioTiempo

La esposa de Chávez Jr. Insistió que su intención no era cuestionar a Julio César, aunque lo hizo dejando en claro que su "enfermedad" es un problema mayúsculo y el cual ya constató su familia en varias ocasiones.

"Es una buena persona, es el padre de mis hijos y no voy a hablar mal de él, porque sería por respeto a mis hijos y mis padres. Ellos saben lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, al final de cuentas es una persona que no sabe lo que dice".

¿Quién es Frida Muñoz?

Frida Muñoz

Si alguna vez te preguntaste quién es la esposa de Julio César Chávez Jr., aquí encontrarás la respuesta. Frida Muñoz, esposa de Chávez Jr., tiene 34 años y su vida la desarrolló en Sinaloa, aunque actualmente vive con su familia en Estados Unidos.

Estudió una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Tecmilenio, además de una maestría en Administración de Negocios en Finanzas, por lo que es una persona preparada profesionalmente.

