Esposa de Héctor Herrera habla sobre su relación con el jugador y viaja a Rusia.

Luego de la polémica en la que estuvo involucrada la Selección Nacional, la familia de Héctor Herrera ya viajó a Rusia para apoyar al jugador azteca en los próximos encuentros donde debutarán ante Alemania el próximo domingo 10 de junio.

Shantal Mato, esposa de Herrera publicó en su cuenta de instagram una foto donde aparecen sus dos hijos frente a la puerta diseñada para el seleccionado nacional. En la publicación se leía “Siempre apoyando a papá @h.herrera16 #teamamos #fifaworldcup2018 #rusia2018”

La respuesta por parte del azteca no tardó en llegar y respondió a la fotografía escribiendo “Motivación a tope” en los comentarios.

A pesar de que fue la revista de chismes y espectáculos TVyNovelas quienes publicaron la supuesta fiesta donde los jugadores invitaron a más de 30 ‘escorts’, hace unos días Shantal habló para ese medio por primera vez sobre aquella reunión.

Mato indicó que Herrera se comunicó con ella para informarle sobre la publicación de las fotografías. "Me llamó y me dijo: “Hay unas fotos de la fiesta de un día atrás y las van a publicar en una revista. No hay nada en especial. Estaba afuera esperando un taxi y una de las invitadas de la fiesta estaba ahí y me pidió que me tomara una foto con su chofer; él se bajó y nos la tomamos, después me agradecieron y salgo abrazándola. Van a sacarlas de contexto y seguramente la nota no dirá nada bueno, pero quiero que lo sepas por mí antes de que te lo diga alguien más”, señaló.

Tras ello, Shantal contó que el futbolista mexicano viajó a Portugal para hablar con ella personalmente. "Yo no sabía que venía, cortamos comunicación todo ese día porque en ese momento estaba molesta y confundida, hasta que al otro día,como a las 9 o 10 de la mañana, lo vi entrar a mi cuarto...", agregó.

"Él me dijo que necesitaba verme a los ojos y decirme que no había pasado nada, que no tenía nada que ocultar y por eso quería darme la cara. Después de ahí estuvimos platicando, le pedí que me contara desde el principio al final toda la verdad de lo que había pasado, y él lo hizo", señaló.

Tras dialogar, "le dije que creía en él, pero que no era el momento para hacer una fiesta de ésas y que por respeto a mí y a sus hijos nunca más podía volver a asistir a una reunión de ese tipo", añadió.

"No fue un perdón el que yo le otorgué. No había delito que perdonar porque fue víctima de la circunstancia, y las fotos no muestran infidelidad como tal. Yo decidí́ estar con él porque sé que es un buen hombre; no te puedo decir que es perfecto, pero sé con quién duermo. Le dije que iba a estar con él y que nuestra familia era más fuerte que todo esto, que tenía que hacer un gran Mundial y callarle la boca a todos", finalizó la esposa de Héctor Herrera.