España vs Costa Rica: Horario y en vivo del partido del Mundial

España vs Costa Rica será el tercer partido este día miércoles, donde “La Furia Roja” llega como amplia favorita contra los centroamericanos, que no pintan para ser la sorpresa del Mundial como lo fueron en el año 2014; en La Verdad Noticias te damos la previa y el en vivo del partido.

Los ibéricos llegan en un buen momento futbolístico, con la idea muy clara de lo que quieren hacer, sin embargo, la división de las aficiones en su país provoca peleas internas por las decisiones del entrenador Luis Enrique, quien ha decidido que no formará parte de estas polémicas.

Su equipo llega con la única misión de avanzar como líderes de grupos, apoyados por una generación de jóvenes en excelente forma como Gavi, Pedri, Ansu Fati y Alejandro Baldé, todos ellos acompañado de la experiencia de jugadores con más renombre.

El equipo de “la pura vida” llega sin muchas expectativas a este torneo, pero la ilusión como siempre por las nubes, su mejor arma este año de nuevo es Keylor Navas, el resto de los seleccionados lucen más débiles que en otros años.

España vs Costa Rica, ver en vivo

Costa Rica llega como víctima

El duelo entre estas dos selecciones pinta como uno fácil para los europeos, qué querrán igualar o superar cualquier cosa que haga Alemania en su partido de horas antes, este será el tercero del día, y el último con respecto al Grupo E, jugándose a las 10 A.M., en tiempo del centro de México.

Televisa y TV Azteca no transmitirán el duelo de manera gratuita a través de sus señales de televisión, mientras que, en línea, se puede ver a través de sistemas como Blue To Go de Sky, pero también puedes seguir el encuentro en vivo minuto a minuto a través de esta página.

Te puede interesar: ¿Qué días y horarios son los partidos del Mundial de Qatar 2022 en tiempo CDMX?

España, de las favoritas para ganar el Mundial

España es una de las favoritas para ganar el Mundial

Entre todos los combinados que tienen posibilidades de alzar el trofeo a la mitad del mes de diciembre, uno de los equipos más fuertes para hacerlo es precisamente el equipo dirigido por Luis Enrique, pues cuentan con una selección de 26 jugadores llena de estrellas.

Pero para confirmarse tal nivel coma primero deberán jugar el España vs Costa Rica y salir victoriosos, si quieren comprobar que son un equipo de cuidado, y que no habrá ninguna sorpresa de su parte, al menos no una negativa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram