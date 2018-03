España clasifica al Mundial de Rusia

A España le bastó con 45 minutos de brillante juego y 3 goles para confirmar su asistencia al mundial Redacción Web/Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO.- A España le bastó con 45 minutos de brillante juego y goles ante Albania, a la que superó por 3-0, para llevarse la victoria y conseguir matemáticamente la clasificación para el Mundial de Rusia, tras el empate de Italia ante Macedonia. El combinado de Julen Lopetegui desplegó un juego por momentos espectacular en el primer tiempo, aunque se relajó en el segundo, donde Albania, que plantó cara todo el partido, mereció al menos el premio de un gol. Pese al ímpetu de los albaneses, la calidad de los jugadores españoles hacía que cada aproximación al área rival llevara peligro. Rodrigo desperdició las dos primeras ocasiones claras de España, pero se reivindicó en la tercera que tuvo, tras un control orientado con el pecho que remató sin dejar caer el balón marcando el 1-0. El tanto desató la fantasía del juego español, con un Isco espectacular, y en apenas once minutos dejó el partido visto para sentencia. El segundo gol llegó tras una preciosa jugada que fue una muestra perfecta del juego de España, que tras dieciocho toques, Isco aprovechó un pase interior de Koke para marcar. Albania no se resignaba a su suerte y pudo recortar diferencias en un cabezazo al larguero de Llullaku, su jugador más incisivo, pero en la siguiente jugada llegó el mazazo definitivo para la selección que dirige Christian Panucci. En pleno festival de juego español, una cabalgada llena de fuerza del debutante Odriozola, acabó con un centro al corazón del área de Albania, que Thiago cabeceó para subir el tercer gol al marcador cuando aún no se había cumplido la media hora de juego. España quitó el pie del acelerador en el tramo final del primer tiempo. En la última acción del primer tiempo, un clamoroso error de Piqué, no fue aprovechado por Albania para haberse marchado al menos con un gol al descanso. En la reanudación, España puso cerco al área albanesa pero la falta de acierto en el remate le privó de ampliar su goleada. La relajación ibérica envalentonó a Albania que no le perdió la cara pese a lo adverso del marcador. Sadiku cabeceó al palo en el minuto 70 y cinco minutos después fue De Gea quien evitó el gol, tras una doble ocasión clarísima de Latifi y de Sadiku. La alegría en el tramo final del partido llegó desde Italia, después de que Macedonia lograra un empate que daba a España la clasificación matemática al Mundial.

