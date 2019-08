Esgrimista demandará a la Conade y al Comitè Olímpico por daño moral

La esgrimista Paola Pliego, quien tomó la decisión de no competir con la delegación mexicana debido a que fue borrada sin explicación de competiciones internacionales, demandará a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y a otros dos organismos deportivos mexicanos por el delito de daño moral hacia la actual representante de Uzbekistán.

La Conade será demandada porque fue ahí donde se realizó la prueba de laboratorio donde se analizó la muestra antidopaje en la que supuestamente había fallado, por la cual se quedó marginada de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Cabe recordar que según la Conade, Pliego había dado positivo en modafinil, sin embargo, una segunda muestra analizada por el laboratorio de Colonia, Alemania, reveló que la decisión había sido un error.

La atleta también demandarà al Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Federación Mexicana de Esgrima (FME). En el primer caso, la demanda será porque no dio un visto bueno para que Pliego continuase compitiendo por México, por lo consecuente la Federación Mexicana de Esgrima la bloqueó y no le permitió inscribirse a competiciones internacionales como represalia por criticar sus irregularidades.

"Estamos demandando por daño moral en contra de estos tres organismos"

De acuerdo con una entrevista del abogado de Pliego, Alberto Román, con El Universal, "estamos demandando por daño moral en contra de estos tres organismos. No es contra los directivos que dirigen o dirigieron las instituciones, es contra los organismos. Buscamos una suma de dinero para tratar de resarcir los daños que sufrió Paola".

La representante legal de la atleta aclaró que la cantidad solicitada aún no está definida, pero adelantó que será con base en los premios y potenciales patrocinios que pudo perder al quedar fuera de Río de Janeiro 2016, además de otros recursos económicos que pudo haber conseguido en su participación en los Juegos Olímpicos.

