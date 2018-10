¡Escándalo machista! Entrenador y futbolista le dicen a juez de línea "Anda a lavar platos".

Un hecho de machismo en el futbol se ha suscitado de nueva cuenta, en esta ocasión en la Liga Neuquina en Lifune; en el encuentro en el que el Villa Iris venció por la mínima diferencia al Unión Vecinal. Guillermo Doglioli (entrenador) y su hermano Emiliano (futbolista) ofendieron a la juez de línea diciéndole “anda a lavar los platos”.

Luego de los hechos ocurridos en donde el entrenador y su hermano amenazaron de muerte al árbitro central y a la juez de línea diciéndole que fuera a lavar los platos, se les ha sancionado con 15 partidos a Guillermo Doglioli y con 10 partidos a Emiliano Doglioli.

“Cuando terminó el partido se nos acercó el 2 (por Emiliano Doglioli) y nos empezó a decir de todo, a mí me apuntaba con el dedo y me increpaba casi cara a cara. Que éramos un desastre, su hermano nos decía cagones. Cuando al fin se iba, el defensor se da vuelta y me dice ‘andá a lavar los platos’, acompañando el gesto con la mano”, contó Agustina Faundez, la mujer agredida, en diálogo con La Mañana de Neuquén.

La juez de línea comentó que es un retroceso el hacer esos insultos, ya que en estos tiempos no se puede vivir ese tipo de exclusiones hacia las mujeres.

“Da tristeza porque una nunca espera que un hombre te trate así, que pasen estas cosas en estos tiempos es retroceder mucho. También mujeres que estaban del otro lado del alambrado me insultaron y me mandaron a lavar los platos”, sumó Faundez.

El árbitro central Emiliano Peralta relató como el entrenador de la Unión Vecinal ingresó al vestidor para amenazarlo de muerte.

“Entró a patotear al vestuario”. “Me apuntó con el dedo y me dijo ‘si te encuentro en la calle, te mato’. Estamos desamparados y hay que hacer las cosas como corresponde, incluso por protocolo. Por eso, si bien no temí por mi vida porque uno ya está curtido en esto, hicimos la denuncia en la Comisaría 17”, precisó Peralta.

Carlos Escobar quien es el titular del Colegio de Árbitros dijo que los hermanos incurrieron en “discriminación, amenazas de muerte e injurias”.