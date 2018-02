Escándalo de abuso sexual en la NBA.

El equipo de la NBA de los Mavericks de Dallas se encuentra haciendo una investigación sobre algunos casos de abuso sexual hacia algunas mujeres que trabajaron en la organización del equipo texano.

El ex director de los Mavericks de Dallas Terdema Ussery, se encuentra en medio de un escándalo sexual, luego de que la conocida revista Sport Illustrated publicara algunas acusaciones de ex trabajadoras del equipo de la NBA.

En donde narran como el directivo del equipo de la NBA acosaba a las mujeres que laboraban en el equipo de Dallas, haciendo comentarios sexuales, algunos toqueteos de sus partes íntimas y todo esto durante los 18 años que laboró en los Mavericks hasta el año 2015 en el que salió de la franquicia.

En aquel momento que las mujeres decidieron denunciar el abuso sexual por parte del integrante del equipo de la NBA pero el Departamento de Recursos Humanos no hizo caso a las acusaciones y ahora los Mavericks de Dallas han manifestado que dieron inicio a una investigación sobre las acusaciones de abuso sexual por parte del ex director del equipo.

Mark Cuban quien es el dueño del equipo perteneciente a la NBA ha manifestado su descontento con las acciones que salieron a la luz y manifestó que no tenía conocimiento de las acusaciones de abuso sexual por parte del ex director de los Maverciks:

"Está mal. Es aborrecible. Es una situación que no podemos permitir. No puedo decirte cuántas veces le pregunté a nuestro director de recursos humanos, especialmente en días recientes que salió todo eso, si teníamos un problema, ¿hay algo que deba saber? Y la respuesta fue no", comentó Cuban a Sports Illustrated.