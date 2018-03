¡Escalofríante! una tenista sufre una lesión en Wimbledon

Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- En la celebración de uno de los torneos de tenis más importantes del mundo sucedió algo ¡escalofríante!pues una tenista sufre una lesión en Wimbledon. Fue la estadounidense Bethanie Mattek-Sands quien en pleno partido ante la rumana Sorana Cirstea, causó impacto debido a sus escalofriantes gritos de dolor. Mattek-Sands había ganado el primer set (6-4) y perdido el segundo (6-7) ante Cirstea, cuando la norteamericana quiso emprender un sprint para llegar a la pelota, su rodilla derecha no le respondió, se dobló y la tenista de 32 años terminó revolcándose de dolor en el suelo La rival de Bethanie Mattek-Sands caminaba tranquilamente a ver cómo se encontraba, pero cuando escuchó los gritos apuró el paso. "Ayúdenme por favor", repitió la estadounidense, mientras continuaba tirada en el césped y entre lágrimas, a la vista de los espectadores y de su rival, Sorana Cirstea, quien atónita por lo sucedido cruzó la red para ayudarla, quien apenas logró llevarse la mano a la cara, mirar hacia el árbitro y acompañar el pedido de auxilio. Enseguida, los servicios médicos del torneo tuvieron que actuar en el lugar, fueron casi 20 minutos ya que no se trataba sólo de la lesión y el dolor. El momento desgarrador fue más allá: Mattek-Sands, psicológicamente abatida, necesitó de la asistencia de oxígeno antes de abandonar la cancha en camilla y ser evacuada rápidamente a un hospital. Mira el desgarrador momento aquí: [video width="1280" height="720" mp4="https://laverdadnoticias.com/wp-content/uploads/2017/07/t5yon.mp4"][/video] Cirstea pasó a la tercera ronda por el lógico abandono después de que había ganado el primer set por 4-6 y caído en el segundo por 7-6 (4). Su próxima rival en Wimbledon será la española Garbiñe Muguruza, que luego superó por 6-2 y 6-4 a Yanina Wickmayer. No obstante, para la rumana también será difícil sacarse esas imágenes y esos alaridos de la cabeza.

