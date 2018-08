"Es una vergüenza lo que estamos haciendo", Enrique Meza

Luego de sufrir derrota por segunda fecha consecutiva, el entrenador del Puebla, Enrique Meza, no ocultó nada y afirmó que es una vergüenza lo que se encuentra haciendo su club.

“Es una absoluta vergüenza lo que estamos haciendo, hoy cometimos tantos errores, no jugamos bien el primer tiempo. A final de cuentas obtenemos una derrota que es dolorosísima, sin embargo, es lo que merecimos. Es muy merecida la derrota”.

Ya no juegan al futbol

Hablando de si su equipo había hecho algo bien que se pudiera rescatar, el Ojitos indicó que no lo había ya que sus jugadores han dejado de jugar al futbol”.

“Hay muy poco para rescatar, hemos dejado de jugar, solamente estamos dividiendo el balón. Es imposible hacer daño cuando no ejecutamos bien. Mis jugadores trabajan muy bien, pero el día del juego no hacemos un futbol agradable y funcional, hoy estamos obteniendo cualquier cosa. Me causa mucha pena”.

Finalmente, manifestó que la carencia de contundencia de sus pupilos podría ser ocasionado por nerviosismo o ansiedad.

"Creo que ellos están desesperados por anotar, quieren finalizar todas las jugadas y se apresuran demasiado, sin embarg,o estamos llegando muy poco al arco contrario", concluyó.