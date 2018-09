"Es un justo premio la victoria", Enrique Meza

La realidad es que Enrique Meza se encuentra convencido de que su club realizó los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos, además dio a conocer que Puebla tuvo un premio justo al conseguir las tres unidades por la concentración y enjundia expuesta hasta el último momento de su partido contra Monterrey.

“El primero y el último minuto tienen 60 segundos. Mientras no termine el partido hay que seguir luchando. Esa parte en algunos partidos no nos había salido bien y hoy mantuvimos una línea de juego. Es un justo premio la victoria”, aseguró.

A pesar de que hizo hincapié un poco con relación al tema de la justicia, el técnico camotero indicó que consiguieron rehacerse en el segundo lapso a pesar de ir abajo en el electrónico para crear las oportunidades que hicieron posible su triunfo.

“No soy quién para decir si fue justo o no, el marcador ya está. Hicimos un primer tiempo donde dividíamos demasiado la pelota y Monterrey es un equipo muy peligroso por su juego aéreo, su tiro de media distancia y su desequilibrio. Afortunadamente nos recompusimos para la segunda parte y tuvimos llegadas que nos produjeron una victoria muy importante”, aclaró.

Habló del Tuca Ferretti

El Ojitos Meza expuso su opinión acerca del interinato de Ricardo Ferretti en la Selección Mexicana, de igual forma la posibilidad de que Miguel Herrera pueda hacerse cargo de forma definitiva más adelante.

“Yo creo que, si se pudiera, habríamos de obligarlo a que se quedara y no nada más sean estos dos partidos. Tuca es un tipo que tiene una enorme experiencia, conoce perfectamente el futbol mexicano y es un ganador. De lo contrario, me gustaría que le dieran una segunda oportunidad a Miguel Herrera porque hizo un buen Mundial, tiene experiencia y así no correríamos riesgos con técnicos que a veces no conocen al futbolista mexicano”, sentenció.