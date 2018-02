Es un halago que nos comparen con América: Nahuel Guzmán

El sábado 10 de febrero se llevará a cabo un duelo que promete ser uno de los mejores de la jornada 6 de la Liga MX y en declaraciones del arquero argentino de Tigres, Nahuel Guzmán, se dijo halagado que los comparen con América.

Luego de la derrota el pasado domingo ante el conjunto de los Pumas en Ciudad Universitaria; el cuadro felino quiere evitar los errores que originaron la derrota ante los dirigidos por David Patiño. Así lo indicó el cancerbero Nahuel Guzmán.

En la más reciente época el conjunto de los tigres ha vivido su mejor etapa, en donde ha conseguido cuatro campeonatos de Liga MX, uno más de Copa MX y un par de Campeón de Campeones, esto sin contar las finales en las que ha participado y ha perdido. Por esto se ha considerado a los felinos como uno de los equipos grandes en la actualidad, siendo comparado con América, algo que es un halago para la institución. Así lo mencionó Nahuel.

“Cuando se intenta comparar a Tigres con una institución como el América es un halago para nosotros, no sólo por los logros conseguidos, si no por lo que representa porque es un mérito que nos hemos ganado”, aceptó el portero argentino.

El arquero argentino Nahuel Guzmán no quiso abundar sobre el altercado que vivió el pasado domingo con Nicolás Castillo, argumentando que lo que había pasado en el terreno de juego, se quedaba ahí.

“No sucedió nada. Como lo tomen los medios la verdad me importa muy poco. Las críticas van a surgir siempre y estamos preparados para eso. Soy un arquero que ha sido criticado desde el tercer partido que he jugado en México y lo he sabido manejar con sensatez e inteligencia”, concluyó.