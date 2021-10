¿Es realmente malo el inicio del Southampton en la Premier League?

Este es el caso del modesto equipo del Southampton, quien tras 5 partidos sufre al estar cerca de los puestos de descenso.

La oncena dirigida por el ex jugador y entrenador austriaco Ralph Hasenhüttl solo ha acumulado un total de 4 puntos de 15 posibles. Luego de completar una plantilla con una media de edad bastante baja, no han logrado el arranque esperado dentro de La Premier League 2021-22, ya tras haber iniciado perdiendo no han podido lograr sumar de a 3 puntos.

Sin embargo, pese a la joven plantilla del Southampton, la realidad es que se puede cuestionar poco del mal arranque. Basta con analizar a los rivales que han enfrentado hasta la fecha para entender la realidad de la situación del conjunto de Hasenhüttl. Pues de momento, parece un club muchísimo más sólido de lo que refleja su actual lugar en la tabla de posiciones.

Una sola derrota frente al Everton

En la jornada inicial, “The Saints” enfrentaron al Everton de Rafa Benítez. Al estar en un excelente estado de forma, el conjunto de Liverpool supo hacer valer la localía y goleó al Southampton por 3-1, aunque el conjunto azul tuvo que sufrir para alcanzar la victoria.

Dicho partido fue un duro revés para el Southampton, ya que iniciaron ganando el partido con gol de Armstrong a los 18 minutos de partido. Sin embargo, tras haber conservado la ventaja durante casi todo el partido, tres errores del visitante acabaron en goles del Everton a los minutos 81’, 83’ y 89’. De esta forma, el conjunto rojiblanco se fue a casa con un mal sabor de boca.

Cuatro empates frente a rivales difíciles

Tras la derrota en el partido inicial, “The Saints” se enfrentó al poderoso Manchester United. Nuevamente iniciaron ganando tras un autogol de Fred en solo 30 minutos de partido. Aunque el empate llegaría 20 minutos después en los pies de Mason Greenwood.

En la tercera fecha, enfrentaron a un Newcastle que los hizo irse a casa con un sabor agridulce. Pese a rematar un total de 22 veces y poseer el 64% balón, el club de Hasenhüttl empezó perdiendo tras un gol de Callum Wilson. Tras empatar al 73’ con gol de Elyounoussi, vivieron un agónico final ya que Newcastle logró marcar al 91’ y un gol del capitán Ward-Prouse le permitió al Southampton llevarse un punto a casa.

Su tercer empate consecutivo fue en un duro partido frente al West Ham. Luego de haberse mantenido parejos y con un final polémico entre ambos clubes, no pudieron sacarse ventajas en casa del Southampton. En aquel partido el West Ham acabaría con 10 jugadores luego de una expulsión al 95’, a su vez el técnico Hasenhüttl acabaría llevándose una tarjeta amarilla al mismo minuto.

Uno de sus mejores resultados de la temporada llegó en la quinta fecha. “The Saints” enfrentó al conjunto de Pep Guardiola en el Etihad Stadium. Una sólida defensa y un excelente manejo de la contra le permitió al Southampton conservar el arco en cero y rematar 10 veces al arco contrario. Un gol de Sterling al 94’ parecía arruinar la fiesta de “The Saints”. Sin embargo, el VAR anularía dicho gol por offside del delantero inglés.

El camino de un club que piensa a futuro

Pese a no lograr ninguna victoria en el inicio de la temporada, Hasenhüttl apuesta por la juventud frente a la experiencia. En un total de 5 partidos, solo en 2 partidos ha jugado más de un jugador de más de 30 años. Su edad promedio baja y su excelente funcionamiento defensivo demuestran que el Southampton es un club que apuesta por una sólida base joven.

Por otra parte, los resultados en torneos cortos han sido un contraste del arranque del club. Los partidos de la EFL Cup han sido bastante destacables. Hasta ahora, han logrado sellar un par de victorias entre las cuales se incluye una goleada histórica. La primera de ellas por 8-0 frente al pequeño Newport, partido en el que brilló Elyounoussi con un brillante triplete.

En la segunda fase se llevaron la victoria frente a Sheffield United en un final emocionante que se definió desde el punto penal. Tras goles de Diallo y Saliso, “The Saints” se alzó en los penales por un marcador de 4-2, fallando solo un disparo desde los 11 metros.

De momento, gran incertidumbre arropa a un club que puede prometer mucho más de lo que está demostrando en puntos. Sin embargo, la esperanza del técnico austriaco y de una fanaticada que confía en el futuro de una plantilla fresca.