"Es el juego más grande de nuestras vidas", Ivan Rakitic

Es una realidad que el partido del domingo será el duelo más importante en la historia de la Selección de Croacia: la Final de Rusia 2018 contra Francia la jugarán con 4.5 millones de jugadores.

Así de evidente fue el mensaje de Ivan Rakitic a dos días de encararse contra los galos por la supremacía de la FIFA, por lo que el futbolista del Barcelona está consciente que saldrán al Estadio Luzhnikí con el corazón en la mano y con algo de suerte para llegar a ser Campeones.

"Es el juego más grande de nuestras vidas", Ivan Rakitic

“Esto es un juego histórico no solo para nosotros, sino para todos, hay 4.5 millones de jugadores en la cancha, nos cargamos uno al otro, tenemos la energía, daremos todo porque este es el juego más grande de nuestras vidas y queremos salir a la cancha con corazón, solo necesitamos un poco de suerte para conseguir el resultado que soñamos”, expresó Rakitic.

Al futbolista blaugrana le han llegado mensajes de distintas partes del mundo deseándole éxito, por lo que desea hacer felices a todos los que el domingo quieren que triunfe Croacia.

"Es el juego más grande de nuestras vidas", Ivan Rakitic

“Hablando francamente, tengo ese sentimiento de que habrá millones de personas apoyándonos, he recibido mensajes de Argentina, España, Alemania, de todo el mundo, esto es fantástico, de verdad me hace feliz es que la gente me dice que nunca pudieron imaginar que pudieran celebrar un gol como si fuera de su selección, esto significa que hemos ganado corazones en el mundo y eso es fantástico”, añadió.

"Es el juego más grande de nuestras vidas", Ivan Rakitic

Se encuentran conscientes del fervor que han provocado al arribar a su primera Final de Copa del Mundo en la historia de Croacia.

“Creo que solo necesitas echar un ojo a las fotos de Croacia, la alegría que sintió la gente ahí cuando ganamos, desde que partimos de Croacia fue increíble, creo que esto lo merecen y repito esto no es solo de 23 jugadores, el entrenador o el staff, es de 4.5millones de personas en casa, es increíble su orgullo y alegría, somos afortunados de estar en la Final, pero en cada partido mostramos compromiso con ellos, si hubiera un estadio para 4.5 millones de personas estaría lleno, es increíble el sentimiento”, sentenció.