Ernesto Valverde se despide del Barcelona con emotiva carta.

El inicio de esta semana para el conjunto del Barcelona fue demasiado agitado, luego de caer el pasado jueves en contra del Atlético de Madrid en la Semifinal de la Supercopa de España, siendo esto la gota que derramó el vaso de la paciencia de la directiva catalana y que hiciera que esta semana se anunciara la salida de Ernesto Valverde tras dos años y medio en la institución; tras su salida el entrenador de 55 años de edad se despidió de los futbolistas y de la afición con una emotiva carta.

En las palabras que emitió el ahora ex director técnico del cuadro catalán, se dijo muy agradecido con todos y cada uno de los catalanes y aseguró que vivió grandes momentos a pesar de las adversidades que pasó en el banquillo del Barcelona.

Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo.

Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro.

"Queridos culés, mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa", apunta el escrito.

Valverde se despide del Barcelona

A pesar de ser cesado, Ernesto Valverde, también le dio las gracias en la carta emotiva al directivo José María Bartomeu por la oportunidad de tomar las riendas del cuadro español: "Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo".

De igual forma el ex estratega del Barcelona agradeció el gran apoyo que toda la gente durante su estancia en el banquillo: "También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el Club durante estas dos temporadas y media y, especialmente, a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos", añadió.

"Mi etapa como técnico del Barça ha llegado a su fin..."

Para culminar la carta el estratega se despidió de manera efusiva de los que fueron sus futbolistas: "Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién. Un abrazo a todos. Visca el Barça y Visca Catalunya. Ernesto Valverde".

