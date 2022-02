Eriksen podría regresar a la cancha, ya firmó contrato con Brentford

Christian Eriksen es el nuevo fichaje del club inglés Brentford de la Premier League, el mediocampista ahora tiene un acuerdo por lo que resta de la temporada, y en caso de ser favorable su contrato podría extenderse hasta junio de 2023.

A pesar de que sus capacidades para jugar pudieran ser menores debido al dispositivo desfibrilador que ahora lleva en el corazón, firmó el acuerdo, ahora prepara su participación hacía Qatar 2022.

Por su parte The Football Association (FA) que es el organismo rector de este deporte en Inglaterra, ha obtado por no intervenir de manera directa en la decisión del jugador de volver a la cancha, pues ha señalado que no le prohibirían a alguien jugar basándose en una pantalla cardiaca.

El proceso para que Eriksen volviera al equipo

El proceso para que Christian volviera al equipo

El director del equipo de fútbol Brentford, señaló que el proceso de ficharlo ha sido largo, sobre todo por su condición, antes de pensar en regresarlo al juego debió pasar por controles médicos oportunos que les pudieran garantizar su bienestar y así seguir adelante con su contrato.

Indicó que comprende que puedan existir dudas sobre el proceso para regresarlo pero para respetar la confidencialidad médica de Eriksen no entraría en detalles, para calmar las dudas indicó :

“Los fans de Brentford pueden estar seguros de que hemos realizado una diligencia significativa para garantizar que Christian esté en la mejor forma posible para regresar al fútbol competitivo”

¿Qué nacionalidad tiene Eriksen?

La nacionalidad de Eriksen

El futbolista de nombre completo Christian Dannemann Eriksen es de nacionalidad Danesa, nació el 14 de febrero de 1992 en Middelfart Dinamarca, y actualmente tiene 29 años.

En La Verdad Noticias también te informamos que así fue el homenaje a Christian Eriksen en el duelo entre Dinamarca y Bélgica.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.