Erika Fernández y sus fotos más HOT en Instagram.

Con un toque de sensualidad en cada una de las fotos que comparte la conductora de Fox Sports, Erika Fernández, se ha convertido en una de las mujeres del mundo del deporte favorita de los internautas en redes sociales, siendo su cuenta de Instagram una de las más candentes de dicha red social.

Erika Fernández y sus fotos más HOT en Instagram.

La conductora colombiana sabe la manera de subir la temperatura de Instagram, suele posar en diminutas y ajustadas prendas en los distintos espacios en los que aparece en la televisión mexicana en Fox Sports, compartiendo dichas imágenes en su cuenta personal de Instagram.

Además de compartir las fotos de los programas en los que aparece en la pantalla chica, la escultural colombiana Erika Fernández suele de manera constante mostrar su escultural anatomía en diminutos y atrevidos trajes de baño; lo que hace que sus poco más de un millón de seguidores de Instagram reaccionen a sus provocativas publicaciones y además la llenen de halagos, piropos y uno que otro comentario atrevido y subido de tono.

Erika Fernández y sus fotos más HOT en Instagram.

Erika Fernández presume su figura en Instagram

La nacida en Colombia es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana, además de su atrevimiento y descaro para lucir su torneada silueta, la hace una de las consentidas de Fox Sports; por ello la talentosa presentadora cafetalera se propuso a deleitar a su poco más de un millón de seguidores en Instagram con sensuales poses y atuendos muy diminutos.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

“Al principio no sabía mucho de deportes, pero de a poco me fueron enseñando y fui aprendiendo. Igual, la neta nunca he querido pasar por experta. Soy más una aficionada que disfruta del deporte”, declaró en una ocasión la bella y escultural colombiana Erika Fernández.

Te Puede Interesar: Wanda Nara en Instagram luce sus mejores ESCOTES (Fotos)

Desde la llegada de Erika al canal Fox Sports, la popularidad de la escultural presentadora cafetalera ha subido como la espuma y por ello te dejamos las imágenes más hot de Fernández en Instagram.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos