Erika Fernández y su belleza cafetalera (FOTOS)

La conductora de Fox Sports se une al club de las extranjeras que roban suspiros a las mexicanos, entre ese club se encuentra Georgina Rodríguez, Wanda Nara, Antonella Rocuzzo, entre otras personalidades; con la única diferencia que Erika Fernández se encuentra trabajando en nuestro país y lo hace muy bien y no solo en los medios de comunicación sino también en el cuidado de los animales.

Una de las fotos que ha tenido más likes en las últimas fotos de la presentadora de televisión es donde nos muestra unos ojazos que seguramente a cualquiera enamora, la razón de la publicación era para mostrarle a todos sus seguidores cuál era su oufit ante de salir frente a cámaras, pues definitivamente se ve hermosa.

La colombiana deleita a los mexicanos

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Diciembre un mes que nos trasmite paz, serenidad y amor; sin embargo Erika, aun no le “cae el 20” si ya estamos en temporadas decembrinas, lo que no me dejarán mentir, es la sensual falda que utiliza en su publicación, como una bella colegiala y con el estilo de Harley Quinn por lo que dejó babeando a todos sus seguidores.

Te puede interesar: Jugadores americanistas se burlan de protesta feminista (VÍDEO)

Los fines de semana son días en la que los comunicadores aprovechan para distraerse y salir para pasarla bien entre amigos y familia; estos días fueron aprovechados por la guapa conductora de Fox Sports Erika Fernández y vaya que lo aprovechó muy bien, pues se le vio muy activa este fin de semana en alguno de los bosques que rodean la Ciudad de México.

¡Feliz Sábado! No manda a saludar y vaya que se mostró muy contenta y sensual, pues la podemos ver de espalda mostrando toda la retaguardia, podríamos considerar que esta imagen esta entre las mejores 5 que subió a la nueve en este 2019. Se le ve con un bikini color azul que encendió sus redes sociales, no perderemos la oportunidad de ver varias veces esta fotografía.

Únete a notros en Instagram