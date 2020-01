Erika Fernández se da a desear en Instagram (FOTOS)

No hay palabras para describir a la bella presentadora de Fox Sports, pues como dijeran por ahí los piropos mexicanos “Se están cayendo ángeles del cielo.” Una frase que va muy bien para Erika Fernández, pues ahora mostró en tan sola una imagen todos sus encantos que seguramente es su toque secreto para enamorar a sus fanáticos, ya que ahora dejó ver casi parte de sus senos, dejando a todos sus fanáticos con un poco de más.

No me dejarán mentir que el hermoso cuerpo de la presentadora de televisión lo ha cuidado tanto, que las ha formado tan bien, gracias al gimnasio, pues siempre la podremos apreciar en sus historias que anda haciendo ejercicios o dietas que le ayuden a lucir cuerpazo, es por eso que siempre busca un buen ángulo para que sus fotografías alcance miles de “me gustan” así como comentarios; la foto que veremos a continuación te enamorarás de sus tatuajes.

Erika Fernández más hermosa que nunca

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Tantas veces hemos apreciado su hermoso cuerpo acompañado de sus tatuajes que, aprovecha para aconsejarle a sus seguidores que adopten a un canino: “Que seas todo lo que has querido ser, y ames todo lo que puedas amar. Que no te falten metas, que no te encuentre el llanto. Que te des tanto que cuando llegues de regreso a ti, llegues enorme, mejorado. Que te rodeen amigos verdaderos. Que siempre estés en el bando de los buenos. Que cada "todo bien" que respondas sea sincero. Que no te falte la risa ni el sueño y que hasta en tus ratos de ocio aprendas lo necesario" estos son mis deseos para ti este día ... ahh y si te nace de corazón”.

Te puede interesar: Miguel Herrera en espera de renovar contrato

Erika Fernández hoy alcanzó las 2mil publicaciones exactas, para de esta manera tener más de un millón de seguidores, seguir apenas 1,702 personas.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana