Erika Fernández recuerda Bacalar con sexy imagen

La colombiana Erika Fernández siempre nos deleita con imágenes únicas y no me dejaran mentir que tiene una retaguardia impresionante, la presentadora de Fox Sports siempre busca fotos llamativas para todos sus seguidores, quienes no dejan de comentarles y lanzarles piropos asombrando su belleza y alguno que otro enamorado que le promete amor eterno.

Uno de los bellos recuerdos que quiso proyectar con sus seguidores fue cuando visitó las lagunas de colores de Bacalar, que se encuentra en Quintana Roo, en donde se le puede apreciar con un cuerpazo, mostrando trasero, cara bonita, bubis y un paisaje maravilloso; La modelo describió como un lugar que la hizo muy feliz, pues seguramente vino con algún amor o tal vez hizo algo inolvidable a las orillas de esa bella laguna.

Erika Fernández enciende las redes

Como sabemos, la colombiana también se dedica al cuidado de los animales, ya que en conjunto con su asociación “Amor sin raza” han resulto la vida de varios caninos y si no me creen, las fotos que vamos a ver a continuación es un poco de las actividades que hace, pero la primera imagen que viene en esa galería es la mejor ya que muestra un cuerpazo y unas piernas magnificas, que enamoran a cualquiera.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Te puede interesar: Andy Ruiz utilizó Cannabis mientras entrenaba

Unos de sus atractivos, son el color de sus ojos, ya que son cafés claros que con todo y su rostro no te le niegas a nada a la conductora de deportes, las fotos favoritas para muchos es cuando muestra su rostro y nada más, hay quienes la prefieren con cuerpo completo, pero hay fanáticos que deciden verla de perfil y que muestre sus sensuales tatuajes, ya que es una de las cosas que prenden a todos los cibernautas, mencionada fotografía súper los 20mil likes y más de 1000 comentarios.

Únete a nosotros en Instagram