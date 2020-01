Erika Fernández nos muestra sus sexys tatuajes

Erika Fernández es una mujer que a todos enamora por su fogosa sensualidad al estilo colombiano, ese sentido del humor, un rostro tan angelical y unos tatuajes tan provocadores que siempre los enseña en su cuenta de Instagram, para esta ocasión nos da una reflexión para el cuidado de los animales, así como también la importancia de adoptar a estos pequeños seres vivos que requieren el cuidado de las personas.

"Que seas todo lo que has querido ser, y ames todo lo que puedas amar. Que no te falten metas, que no te encuentre el llanto. Que te des tanto que cuando llegues de regreso a ti, llegues enorme, mejorado. Que te rodeen amigos verdaderos. Que siempre estés en el bando de los buenos. Que cada "todo bien" que respondas sea sincero. Que no te falte la risa ni el sueño y que hasta en tus ratos de ocio aprendas lo necesario" estos son mis deseos para ti este día... ahh y si te nace de corazón #adopta que tengan un gran día”.

Erika Fernández y su amor a los animales

Erika Fernández y su lado sensual

La guapa presentadora de deportes se encuentra en unas vacaciones rápidas, en la que se le pudo ver en Guadalajara, Jalisco y no dudo en mostrar su belleza cafetalera a los tapatíos, en mencionada fotografía se le puede apreciar con un minishorts en el cual podemos apreciar sus torneadas piernas, ocasionando que todos los Instagamers se enamoren de esta bella mujer al instante, esta modelo se caracteriza por tener un angelical rostro.

Se encuentra en Guadalajara, Jalisco de paseo

Definitivamente el color negro le cae muy bien a la guapa conductora de televisión pues la veremos a continuación como lucio antes de salir al aire para el programa de televisión Net: Nunca es tarde México que se trasmite de lunes a viernes por la tarde.

El color negro le queda muy bien

