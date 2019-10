Erika Fernandez; espejito, espejito. (FOTOS)

La conductora, nacida en colombia, vivió su niñez y adolescencia en Cali, “Me gusta mucho Colombia, no voy tanto como quisiera, pero creo que muchas cosas de mi personalidad reflejan parte de la forma de ser en el país y es algo de lo que me siento orgullosa”

Estudió enfermería en Miami, pero la práctica no fue como imaginaba l cual le hizo caer en una profunda depresión.

Parte de su terapia consistió en unirse a una academia de actuación, donde un novio que tenía, le propuso vivir en México, donde le prometió opciones de trabajo, Erika aceptó y en un principio la situación se complicó mucho, pues las oportunidades eran escasas y fue rechazada de las principales academias de actuación. Después de mucho buscar y cuando ya pensaba renunciar y volver a Estados Unidos, le llamaron para ser una de las modelos del programa ‘Turnocturno’.

“Al principio no sabía mucho de deportes, pero de a poco me fueron enseñando y fui aprendiendo. Igual, la neta nunca he querido pasar por experta. Soy más una aficionada que disfruta del deporte”

Aunque en principio solo era la edecán que ‘mostraba y nada más’, por su actitud agradable e informal se fue ganando la simpatía del público y productores, lo que derivó en presentar notas.

En 2014 Fox Sports México se mostró interesado en que presentara parte del programa ‘Lo Mejor de Fox Sports’ en donde la dinámica era entretenimiento y deportes.

A partir de ese momento, la popularidad de Erika ha ido en incremento, sumando su sensualidad y hermosa figura. Cuando se la presentaron a Ronaldinho, el jugador en ese entonces del Querétaro, no pudo evitar mirar fijamente los senos de Erika.

“Lo de Ronaldinho lo replicaron en páginas de todo el mundo y hasta dijeron que tuve una relación con él, que era su nueva novia y cosas similares, pero nada de eso es verdad. No pasó nada más, no hablamos y no nos hemos vuelto a cruzar”

