Erik El terrible Morales le dice a Julio César Chávez Jr. que no imite a su padre

Ser el hijo de una leyenda no siempre es agradable y esto es algo que ha experimentado en carne propia Julio César Chávez Jr. quien ha estado a la sombra de su padre desde que inició su trayectoria en el mundo del boxeo.

A diferencia del mítico boxeador, su hijo ha estado envuelto en toda clase de escándalos dentro y fuera del ring, incluso por abusos de sustancias, algo que manchó considerablemente el legado de Julio César, por lo que no es muy probable que siga los pasos de su padre.

En las últimas horas, el famoso ex boxeador Erik ‘El terrible’ Morales le dio un consejo al hijo de JC Chávez, diciéndole que no sea como su padre, probablemente por que no cree que pueda alcanzarlo nunca y debería buscar su propio estilo.

El terrible Morales aconseja a Julio César Chávez Jr. que no imite a su papá

El excampeón aconsejó a Chávez Jr. que no imite a su padre

El famoso pugilista mexicano quien fue campeón mundial en el peso supergallo por parte del Consejo mundial de boxeo y la OMB, declaró que a pesar de que JC Chávez Jr. ya ha sido campeón mundial, debería tomar otro camino y dejar de imitar a su padre, para así convertirse en un mejor boxeador.

Cabe mencionar que la relación de padre e hijo entre ambos boxeadores no es exactamente la mejor, por lo que esto ha causado que tengan múltiples conflictos a lo largo de los años, y que a pesar de llevar el apellido de una de las máximas leyendas del boxeo del mundo, el pugilista de 35 años es constantemente descartado y no tiene el reconocimiento que tuvo su padre.

Julio César Chávez Jr. no heredará el legado de su padre

Los escándalos del boxeador han dañado gravemente su carrera

Te informamos en La Verdad Noticias que el terrible Morales le aconsejó que no imite a su padre y se enfoque en entrenar para superarse aunque aparentemente el boxeador tiene otros intereses como afirmar que es ‘el más guapo del boxeo’, y que le bajó varias novias al Canelo.

Hasta el momento Julio César Chávez Jr. destaca más por sus escándalos que por sus logros en el ring, lo que ha hecho que muchos fans y promotores pierdan las esperanzas en él, y puede que sea Omar Chávez quien pueda continuar con el legado de su padre tras el aparente fracaso de su hermano mayor.

