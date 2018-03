'Era para no perder', afirma 'Piojo' Herrera

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- El Piojo Herrera, entrenador de las Aguilas del América, lamentó la derrota de su equipo ante Querétaro.

"Debemos ir evolucionando, era un partido para no perderse, ellos tampoco hicieron nada para ganar el juego, no podemos regalar esa posibilidad, y ver dos jugadas iguales, las acabo de ver, una se marca y la otra no, es ahí donde debemos estar muy conscientes, saber que las dudosas puede estar en contra y ser más conscientes de lo que puede pasar en un partido. Nos falta más profundidad, la inteligencia de saber que ellos estaban todos atrás, concentrados en no regalar espacios". El Piojo no se refugió en las cinco ausencias que tuvo para el partido de la Jornada 1, pero apuntó que a los jóvenes que mandó al campo les falta rodaje y se tiene que ir trabajando con ellos sobre la marcha, pero no verles como los que llevarán el pulso del equipo en el torneo.

"Falta que tomen más confianza los muchachos porque nos falta encarar, patear de media distancia, obvio que ed difícil con tanto joven en la cancha con la exigencia que tiene este equipo, a queremos llevarlos poco a poco, pero había que ponerlos por tanto ausente. Los chavos deben entender dónde están parados y de repente apostar que si no se gana, tampoco se pierde".

El timonel de las Águilas reiteró que siguen a la espera del refuerzo que llegara a darle un punto de más agresividad al ataque y de creación de juego, pero mientras llega admitió que deben corregir muchos detalles para su siguiente compromiso.

Hay que corregir muchas cosas, vamos a trabajar, reitero, no puedes darle opciones a un rival que nunca buscó opciones y se la damos nosotros con una salida a destiempo y que sea un contragolpe de 4­2. Hay que trabajar sobre el manejo del partido porque todos se fueron al frente", apuntó. El siguiente juego de América será en condición de visitante, contra Pachuca y volverá al Estadio Azteca para jugar contra Pumas, en el primer clásico del torneo.