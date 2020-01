Equipos de la Segunda División levantan la mano para llegar al Ascenso MX

Hoy se conocerá el destino del Ascenso MX que tiene solamente 12 equipos, pero hay interesados desde la Segunda División para aumentar el número de planteles en el Clausura 2020.

Depués de la salida de Potros UAEM y la negativa de Loros de seguir jugando tras la muerte de su dueño, Jimmy Goldsmith, pues apareció el Club Tepatitlán, Jalisco, que busca ocupar el lugar de Colima mediante la asamblea de hoy que se llevará acabo en Toluca.

El Tepa tiene la ilusión de estar en el Ascenso MX.

Una fuente confesó que este viernes, Carlos Salas que es el presidente de Loros, llevará la propuesta por escrito para que el Tepa ocupe su lugar y participe en el Clausura 2020 del Ascenso MX.

La intención de la directiva es jugar con la franquicia de Loros, pero como Club Tepa en Tepatitlán, Jalisco, con la intención de que el calendario ya no sufra modificaciones al solamente tener 12 equipos, pues el torneo iba a iniciar este fin de semana con 13 clubes.

Potros UAEM renunció por su economia y luego sucedió lo del dueño de Loros. “Hay que fortalecer la Liga de Ascenso pensando, me parece, en un proyecto completo, lo que significa la Liga MX, lo que significa Ascenso MX , no se olviden que mañana (viernes) es la asamblea, no tendremos noticias hasta mañana y lo que yo pueda decir hasta hoy es mera especulación”, dijo ayer jueves el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa.

Si los 12 presidentes en activo votan a favor, ya verá la dirigencia del Tepa el tema de la compra de la franquicia del Ascenso MX, misma que pertenece a Goldsmith y que la ascendió de la Segunda División.

El Club Tepa es dirigido por Francisco Ramírez, aunque el Estadio Tepa Gómez no cumple con todos los requisitos, en caso de que se acepte, la directiva estaría trabajando fuertemente para estar lo más cercano, aunque ya cumple con tener butacas. El Club Tepa es el líder de la Segunda División.

