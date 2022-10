Equipos de Fórmula 1 en desacuerdo con la corta sanción a Red Bull

Tras el anunció de la FIA sobre la sanción que Red Bull recibirá por haberse excedido en el límite presupuestario, varios equipos de Fórmula 1 manifestaron su descontento pues creen que no ha sido justa, esperando que en el futuro haya sanciones mayores.

Red Bull deberá pagar 7 millones de dólares, además de una reducción del 10% en las pruebas aerodinámicas del equipo, por haberse excedido en el límite presupuestario de 2021, misma que fue anunciada el día de ayer por la FIA.

Según Car and Driver, dicha sanción no ha gustado a todo el mundo dentro del paddock de la Fórmula 1, ya que los hay quienes se han pronunciado asegurando que la penalización que Red Bull tendrá que pagar no es acorde a la infracción que han cometido.

Ferrari cree que Red Bull no será perjudicado

Durante la retransmisión de los Libres 2 en México, Marc Gené habló para DAZN F1 asegurando que Ferrari sentía malestar porque la sanción era mínima. Lo mismo comentó Laurent Mekies, ingeniero de Ferrari, asegurando que esta sanción no tendrá un impacto real en Ferrari.

“Como Ferrari, no podemos comprender cómo una reducción de tiempo del 10% puede corresponderse con la misma cantidad de tiempo por vuelta”, declaró Mekies para la cadena Sky Italia desde el Gran Premio de México.

“La penalización no implica una reducción del techo presupuestario, básicamente se fuerza al equipo a gastar el dinero en otro sitio. Tienen completa libertad para usar el dinero que no gastarán por la reducción del 10% del túnel de viento y CFD, en reducir el peso del coche”.

McLaren también se pronunció

Por su parte, Andreas Seidl, jefe del equipo McLaren, también se ha pronunciado ante esta situación al asegurar que la sanción no se ajusta a la infracción, y que este tipo de infracciones perjudicaban a la Fórmula 1, por lo que esperan mayores sanciones en el futuro.

“Lo malo, desde mi punto de vista, es que la sanción no se ajusta a la infracción. Espero que de cara al futuro tengamos penalizaciones más estrictas”. Hablamos de esto a principios de año con los equipos, la FIA y la Fórmula 1. Por eso se ajustó el techo presupuestario.

