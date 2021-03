Envejecer en la NBA es cada vez más duro como muestra el caso de Blake Griffin

Tras ser uno de los jugadores más emocionantes de los Pistons de Detroit y de la liga de la NBA a los 29 años, cumpir 31 ha significado un duro retroceso en el rendimiento de Blake Griffin en la cancha.

En tan solo dos años Blake Griffin pasó de ser uno de los jugadores más emocionantes de la NBA a figurar en la banca de los Detroit Pistons.

Y es que Griffin ha sido criticado por apenas correr, no saltar tan alto y casi no intentar encestar es decir ya no impone su voluntad en la cancha y eso podría significar que ya no hay lugar para este jugador en la NBA.

La última temporada completa ha sido tan carente de resultados que los Pistons han decidido enviar a Blake Griffin a la banca mientras deciden que harán con él, lo que ilustra la dura realidad que enfrentan los jugadores ‘viejos’ en la NBA.

La situación de Griffin se compara con la de jugadores como Russell Westbrook quien tampoco ha sabido adaptarse a su condición física mientras ambos se acercan al final de sus carreras.

La NBA y los jugadores ‘viejos’

En el pasado la NBA permitía a los jugadores envejecidos cierto periodo de gracia en el que estos podían despedirse de las canchas como fue el caso de Boris Diaw, Mark Jackson y Magic Johnson.

Sin embargo actualmente la única duda que queda para los jugadores ‘viejos’ de la NBA que reducen su rendimiento en la cancha es si estos saldrán con gracia o si serán sacados de sus respectivos equipos.

El caso de Blake Griffin demuestra que tan rápido pueden cambiar las cosas para los jugadores de la NBA ya que en tan solo dos años ha pasado de ser la sensación a no encontrar un lugar donde encajar. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta situación en la liga estadounidense de baloncesto para traerte lo más reciente.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.