Entrenan solidarenses para pelea del viernes.

La campeona Yelmy Guadalupe Sánchez Pérez, categoría mini mosca 49 kilogramos, se declaró lista para el combate avalado por la Fecombox en la categoría este viernes 24 de enero en la Casa Ejidal de Playa del Carmen en donde la acompañarán Daniel “Tremendo” Soto y el solidarense Andrés “Avatar” Vasconcelos quien va por el título nacional de la categoría.

“Primero, me siento muy orgullosa de mi misma, me siento capaz, me siento muy motivada, ya tengo tiempo en esto; esto me motiva a seguir todo esto de debutar como profesional, me siento muy motivada y entusiasmada más que nada y un poquito de nervios es la primera vez que peleo en ring, pero sí con caretas, siento que estamos preparados, somos capaces de enfrentar algo nuevo ", señaló la campeona que luce un palmarés de 35 peleas, 34 ganadas, una perdida en Olimpiadas y medallista de plata.

La oriund del populoso fraccionamiento Villas del Sol habló sobre lo que ha sido llegar a la cima en un deporte con mayoría de varones, pero del que destacó, también las mujeres pueden incursionar exitosamente por lo que invitó a atestiguar un combate de lujo en la Casa Ejidal ubicada en Diagonal 75, entre 12 y 14 en la colonia Ejidal.

"Yo creo que la mayoría de las personas nos olvidamos de beber agua y aquí no puedes, tienes que estar tomando agua, comiendo frutas", recalcó la boxeadora e invitó a las mujeres a participar en este deporte, que no solo son golpes también cardio, correr, jalar costales, y que las ayuda a defenderse tanto física como mentalmente.

Finalmente se confirmó en el “Friday Fight Night” del viernes 24 de enero, las peleas entres Daniel “Tremendo” Soto junto a Daniel “Tanquecito” Hoil y el solidarense Andrés “Avatar” Vasconcelos contra Carlos “Huesos” Morales, en categoría peso pluma por el título nacional de la categoría.