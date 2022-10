Entrenador del 'Tecatito' Corona no lo ve para ir al Mundial con México

Uno de los jugadores que Gerardo 'Tata' Martino espera para poder completar su lista de 26 jugadores para el Mundial es Jesús 'Tecatito' Corona, quien tuvo la negativa de su club para recuperarse con el Tri, y ahora Jorge Sampaoli niega que pueda llegar a Qatar 2022.

Ya el anterior entrenador, Julen Lopetegui, afirmaba que Jesús debía recuperarse para el club, no para su selección, ante lo cual se tomó la decisión de no dejarlo ir a México para hacer el proceso de entrenamientos y recuperación con el cuerpo médico mexicano.

Quien sí lo hizo fue Raúl Jiménez, quien tampoco tiene un panorama muy alentador, debido a que su condición física empeoró hace poco y no parece que pueda llegar al cien por ciento para la Copa del Mundo, ante lo cual se deberá tomar una decisión a conciencia de parte del entrenador.

Aun si se recuperan ambos jugadores, tendrán que llegar a recuperar minutos dentro de la cancha ya estando en el torneo oficial, por lo cual puede que muestren cierta desconexión con sus compañeros que sí han competido al máximo nivel.

Sampaoli no ve al Tecatito Corona en el Mundial

Jesús Corona podría no llegar

Ya en La Verdad Noticias te contamos que el Sevilla no dejó al Tecatito venir a México para hacer su proceso de recuperación física, lo cual molestó a Martino por no esforzarse más en lograr el permiso, pero parece que al no ver a otro en su nivel, lo seguirá esperando.

"Tecatito va progresando día a día, su fecha de alta para que vuelva a entrenar con el grupo creo que es 2 de diciembre, no veo, por el momento que él pueda tener esa posibilidad (ir al Mundial)", declaró su entrenador.

Pero con las palabras de Sampaoli se ha dado a conocer que su fecha de regreso se supone que debería ser hasta diciembre, por lo cual el Tri pondría en riesgo su físico al adelantar todo.

Lista de 31 jugadores

'Tecatito' entró en la lista

A pesar de todo esto, Jesús Manuel fue incluido en la lista que liberó la Selección Mexicana con todos los que acudirán a los duelos amistosos que se disputan en España a principios de noviembre, por lo cual hay esperanzas de poder contar con él.

Lo que varios apuntan es que 'Tecatito' Corona termine forzando su participación para llegar al Tri, ya que se le ha visto muy ansioso por poder acudir, pero sobre ello aún hay varias dudas de que pueda suceder, ser tendrán que esperar hasta el 14 de noviembre.

