Entrenador del Atlas continuará pese a los malos resultados

A pesar de los momentos de crisis que está atravesando el equipo del Atlas, el entrenador Gerardo Espinoza no tiene en mente dar un paso al costado. Continúa creyendo en su labor y cualquier decisión que esté en contra será de la directiva.

“Estoy trabajando todos los días, fuerte. A menos que venga una determinación contraria, voy a seguir trabajando con los muchachos y no voy a bajar los brazos nunca. Me duele al doble (lo qué pasa), definitivamente. Siempre me caractericé por la casta y lo seguiré haciendo. Nos falta la puntería, no estamos convirtiendo y ahí es donde se ganan los partidos”.

Duele el Clásico Tapatío

No haber conseguido un triunfo ante Chivas, no hay duda que es algo que no puede tomarse a la ligera. Espinoza tiene confianza en sus futbolistas y espera salir de este mal momento lo antes posible.

“Me deja triste, dolido. Venía con la ilusión de ganarlo, festejarlo, los muchachos salieron dolidos y eso me entristece. No por eso voy a bajar los brazos. Porque hay una imagen que los muchachos dejan, que es el esfuerzo, la dedicación y en el futbol hay buenos y malos momentos, ahora es uno malo. Confío en ese grupo y va a ser positivo en el corto plazo”.

Es una realidad que luego de sufrir la derrota ante Chivas, los futbolistas quedaron dolidos, pero el entrenador atlista está consciente que no pueden quedarse ahí.

“Los jugadores salieron tristes en definitiva. Corrieron, se entregaron, trabajaron para ganar el partido y les quedó un dolor grande el no poderlo conseguir, el no poder ganar el Clásico y pedirles que sigan trabajando y luchando".

"Se hicieron buenas cosas, estuvieron bien plantados, propusieron cuando lo tenían que hacer. La falta de gol es un punto clave, el partido se gana con goles. Si se hacen cosas buenas pasa desapercibido, así es el futbol”.