Entrenador de los Bucs se protegerá del COVID-19 en el campo; sobrevivió al cáncer

Los jugadores de la NFL no serán los únicos que llevarán algún tipo de máscara facial en 2020. En un mundo donde la pandemia de COVID-19 continúa. Los equipos dan su último paso hacia el inicio del campamento de entrenamiento alrededor de la liga, y con una justificación rigurosa seguirán las medidas de seguridad para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

Suponiendo que la temporada comienza según lo programado, es probable que comience a ver a los entrenadores y otro personal en el campo tomar la misma medida adicional que está viendo en otras ligas, por ejemplo, árbitros de MLB y gerentes que se visten de cara. Una capa adicional de protección.

Cuente con el entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, para ese plan, porque dice que no hay forma de que vaya a entrenar desde el stand la próxima temporada.

Bruce es sobreviviente de cáncer y no le teme al Covid-19

Fútbol americano vs Covid-19

"Estoy muy cómodo con nuestros protocolos ahora que me he acostumbrado a los protocolos", dijo Arians a los medios, a través de Pro Football Talk.

También dijo que tuvieron una semana de reuniones de personal donde revisaron los protocolos, cómo enseñar con una máscara y todas las cosas que vamos a hacer de manera diferente.

“Estoy muy, muy cómodo con eso. campo, mantendré una máscara y probablemente un escudo solo para uso personal, y entrenaré como siempre he entrenado ".

La decisión de Bruce Arians es conmovedora, teniendo en cuenta que tiene 68 años y es un sobreviviente de cáncer varias veces. En lugar de desconectarse por completo de sus jugadores, está dando un gran guiño a lo que él cree que son protocolos satisfactorios de COVID-19.

"Tengo mucha confianza", dijo. "Como dije, los protocolos que están en su lugar son extremadamente seguros.

Considera que hará que los entrenadores, jugadores y personal sean inteligentes fuera del edificio. Además, cree que nadie se enfermará ahí porque todos tienen una prueba negativa en el edificio.

“Así que te vas a enfermar en otro lado. Tenemos que tener mucha disciplina este año y tengo mucha confianza en que lo haremos ".

Sin embargo, no todos comparten la confianza de Arians, con una creciente lista de jugadores que deciden optar por no participar en la próxima temporada. Los Bucs aún no han visto a un jugador elegir renunciar a 2020, pero eso podría cambiar en cualquier momento, como lo demuestra la gran cantidad de opciones de exclusión que salen de la antigua organización de Tom Brady.

Indirectamente, o incluso directamente, la decisión de Arians podría ser de gran ayuda para convencer a sus jugadores de que cree en los protocolos de seguridad.

A medida que se prepara para asumir un riesgo mucho mayor que los que entrena, lo hará de una manera que ayude a proteger a todos los involucrados, pero también lo mantenga en el meollo de la situación en los días de juego.