Entrenador de Portugal confía en que Cristiano Ronaldo es inocente de la presunta violación

El director técnico nacional de Portugal, Fernando Santos, demostró su completo apoyo a Cristiano Ronaldo, en quien confía plenamente ante la denuncia por una supuesta violación que ha sido la causante de la apertura de una investigación en Estados Unidos.

"Conozco bien a Cristiano y no creo que haya cometido un delito de ese tipo", aseguró Santos en la conferencia de prensa en la que ha dado a conocer la lista de convocados para los encuentros frente a Polonia, en la Liga de las Naciones, y el amistoso contra Escocia.

Se hizo un acuerdo con el futbolista

El atacante del Juventus y capitán de Portugal no se presentará, aclaró Santos, porque así se tomó la decisión en una reunión llevada a cabo con el mismo Cristiano y el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Fernando Gomes, al comprender que era lo mejor para el portugués.

"Hubo una conversación a tres bandas. Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo", argumentó.

El seleccionador mencionó además apoyar "completamente" la declaración de Gomes, quien externó su "total solidaridad" con el futbolista en una entrevista con la agencia estatal Lusa.