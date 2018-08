Entrenador de Morelia Femenil genera polémica por comentarios hacia sus jugadoras

El equipo de Morelia Femenil se repartió puntos al igualar a cero frente a su similar de Necaxa en la Fecha 4 de la Liga rosa, pero quien generó polémica fue el técnico de la Monarquía durante la rueda de prensa luego del partido en el Estadio Victoria.

Filadelfo Rangel, quien se hizo responsable del banquillo para este Torneo Apertura 2018, comentó que todo lo que aconteció con su equipo en el duelo ante las Centellas "pasa por la indecisión, la indecisión de las mujeres y eso hasta en la vida. Son más indecisas ellas para tomar una determinación que un hombre".

Las imágenes acerca de las palabras del estratega no fueron bien aceptadas y ya circula en redes sociales. La directiva de Monarcas Femenil todavía no sale a dar ninguna postura al respecto.

Morelia se encuentra como segundo del Grupo 2 de la Liga MX Femenil con seis unidades, producto de una victoria y tres empates en lo que va del Torneo Apertura 2018.

Rangel platicó de su comportamiento durante el compromiso, debido a que se le llamó la atención por gritarle a los árbitros y él comentó que estuvo gritando únicamente a sus jugadoras.

"Un equipo que no había sumado, sabíamos que eso las volvería peligrosas. Yo gritaba pero contra mis jugadoras, jamás me metí con el árbitro, me dan el reclamo de que no puedo ni gritar, no entiendo esa parte", concluyó.

— LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) 3 de agosto de 2018