Entrenador de Julio César Chávez jr habla del supuesto consumo de sustancias

El pasado sábado 18 de diciembre se llevó a cabo una de las peleas más llamativas en México, pues Julio César Chávez Jr. marcó su regreso a los escenarios ante el retador David “Pantera” Zegarra en el recinto del Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa.

A pesar de que el Jr logró llevarse la victoria por decisión unánime, algunos aseguraron que no ganó dicha contienda e incluso se hizo viral un video donde se ve consumiendo una rara sustancia durante su pelea.

Luego de que se hiciera viral un video donde se muestra supuestamente a Chávez Jr. consumir una sustancia por la nariz, su entrenador quiso acabar con todas las especulaciones y le aclaró a TV Boxeo lo que en realidad pasó en dicho momento.

Julio César Chávez jr estaba enfermo

“Para contestar sobre el video, Julio estaba enfermo, no estaba bien, no se encontraba al cien por ciento, él entró a la pelea un poquito ya enfermo, quería entrar para demostrarle a toda su gente y no abandonar la pelea como muchos peleadores hacen, todavía se aventó el tiro y todo bien.

“Julio está abierto para que le realicen exámenes de drogas antes y después de la pelea, no pasa nada, él se avienta a todo. Entrando a esta pelea, ya sabía todo el mundo que Julio no estaba bien, no podía respirar y nada más era para sacarle los mocos (un spray)”, señaló el coach.

La noche del sábado, Julio César Chávez Jr volvió al boxeo profesional para imponerse al peruano David Zegarra en una pelea que no convenció a los fanáticos, aunque para Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, fue motivo de reconocimiento.

Eddy Reynoso alentó a Chávez Jr.

Julio César Chávez jr se impuso a Zegarra.

"¡Me dio mucho gusto ver a Chávez Jr. de regreso, más allá de esta pelea y lo que venga para él, es de aplaudirse que esté de nuevo en pie de guerra y luchando por ser un mejor ser humano! Sigue trabajando, Jr., que aún hay mucho camino por recorrer, eres un ganador", escribió.

A pesar de que la actuación de Chávez Carrasco en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán no dejó un buen sabor de boca, sí le ayudó a limpiar su imagen luego de sufrir una derrota ante Anderson Silva, excampeón de la UFC, en junio pasado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.