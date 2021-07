Entra en acción el Futbol femenil de Quintana Roo en los Nacionales CONADE

Arranca la actividad para la disciplina de Futbol femenil dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2021, que se desarrollan en el estado de Durango. La tarde de este miércoles 30 de junio iniciaron los partidos para los dos selectivos femeniles de futbol de Quintana Roo, en las categorías Sub 15 y Sub 17.

En la primera jornada, el selectivo Sub 15 se enfrentó a la oncena del IME (Instituto de los Mexicanos en el Exterior) cayendo por un marcador de 1-0 en la cancha de Ciudad Deportiva 1. Ambas escuadras se encuentran dentro del Grupo A, donde se ubica también Durango y Nayarit. Mientras que en Grupo B se ubican Baja California, Guerrero y Tamaulipas y en el Grupo C de esta misma categoría están Ciudad de México, Hidalgo y Sonora.

Por otra parte el selectivo caribeño de la Sub 17, se enfrentó a las anfitrionas de Durango en el estadio Francisco Zarco, donde perdieron 3 goles a cero. El Grupo A, en el que se encuentra la Sub 17 lo integran también las escuadras del IME y Ciudad de México. En tanto que el Grupo B incluye a los equipos de Baja California, Nayarit y Sonora; y en Grupo C se encuentran Jalisco, Nuevo León e Hidalgo.

Para el día jueves 1 de julio, la actividad para los equipos quintanarroenses será nuevamente en una jornada vespertina, donde la Juvenil Menor se medirá ante el equipo local de Durango y la Juvenil Mayor se enfrentará al IME.

Para el día viernes 2 de julio, está programado el partido entre Quintana Roo y Nayarit en la Sub 15 y para la Sub 17 tocará jugar contra el selectivo de la Ciudad de México para definir la siguiente ronda de semifinales contemplada para el día 3 de julio.

