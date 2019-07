Entérate de toda la agenda futbolera para el fin de semana

Enterate de toda la agenda futbolera para el fin de semana

Este fin de semana estará lleno de fútbol internacional y nacional, entre las que destacan esta la Gran Final del Mundial Femenil de Francia 2019 entre Estados Unidos y Holanda. En Brasil, la Selección de Perú espera escribir una nueva historia y hacer la hazaña que todos los incas esperan y proclamarse campeona de la Copa América ante la Canarinha en el legendario estadio del Maracana, mientras que la Selección Mexicana buscará vencer a Estados Unidos y reafirmar su título de "Gigante de la Concacaf" en la Final de la Copa Oro.

Aquí te mostramos toda la agenda futbolera del fin de semana para que la pases con tu familia viendo unos encuentros que prometen un gran espectaculo, este fin de semana también será aprovechado por equipos de la Liga BBVA MX para sostener sus últimos duelos amistosos de cara al Apertura 2019.

Sábado.

Copa Mundial Femenina de Francia 2019. (Duelo por el tercer lugar).

Inglaterra vs. Suecia

En la edición 2015, el combinado inglés logró hacerse del tercer lugar de la competencia por lo que en la presente justa espera finalizar al menos en el mismo puesto tras ser eliminadas por Estados Unidos. Sin embargo, Suecia, que sufrió una dolorosa eliminación ante Holanda en Semifinales, quiere colgarse la "medalla de bronce" luego de que en Canadá 2015 quedara fuera del podio.

Hora del partido: 10:00 CDMX

Estadio: Allianz Riviera

Copa América Brasil 2019. (Duelo por el tercer lugar).

Argentina vs. Chile

Se Cree, que el encuentro por el tercer lugar de la competencia de la Conmebol podría ser más atractivo que la Gran Final. La Albiceleste y Lionel Messiestán obligados a brindarles a su afición el mejor resultado posible por lo que una derrota ante Chile sería desastrosa. Por otro lado, los Andinos están en deuda con sus seguidores después de no clasificarse a la Copa Mundial de Rusia 2018 y vencer a Argentina sería una buena manera de terminar su participación.

Hora del partido: 14:00 CDMX

Estadio: Arena Corinthians

Copa Africana de Naciones Egipto 2019. (Octavos de final).

Los dirigidos por el "Vasco" Javier Aguirre avanzaron sin problemas con tres victorias como líderes del Grupo A, mientras los Bafana, Bafana se colocarón como uno de los mejores terceros lugares tras acabar con tres puntos, producto de una victoria en el Grupo D. Luego de su rápida despedida en la Copa Mundial del 2018, los Faraones están obligados a ganar el torneo en casa y su estrella Mohamed Salah llevará sobre sus hombres la presión de buscar el campeonato.

Hora del partido: 14:00 CDMX

Estadio: Cairo International Stadium

Domingo.

Copa Mundial Femenina de Francia 2019. (Gran Final).

Estados Unidos vs. Holanda

La selección de Estados Unidos busca su cuarta Copa del Mundo con Alex Morgan y Megan Rapinoe como las jugadoras que podrían marcar la diferencia a favor del conjunto de las Barras y las Estrellas. Por su parte, Holanda se consolidó como una de las plantillas más fuertes de la justa al ganar sus tres partidos en la Fase de Grupos y superar en instancias de eliminación directa a Japón, Italia y Suecia.

Hora del partido: 10:00 CDMX

Estadio: Parc Olympique Lyonnais

Copa América Brasil 2019. (Gran Final).

Brasil vs. Perú

Perú se convirtió en la gran sorpresa de la Copa América ya que pocos pensaban que la selección dirigida por Ricardo Gareca podía llegar a la Final tras perder en Fase de Grupos por 5-0 ante Brasil. Sin embargo, La Bicolor se clasificó a la siguiente ronda y superó a Uruguay y Chile, ambas contendientes al título, y disputará su primera Final de Copa América desde 1975. Por otro lado, la plantilla carioca es la gran favorita para llevarse el título y contará con el apoyo de miles de aficionados para conquistarlo.

Hora del partido: 15:00 CDMX

Estadio: Maracaná

Copa Oro 2019. (Gran Final).

México y Estados Unidos

Protagonizarán la "Final soñada" por los aficionados, la CONCACAF y por los propios futbolistas. Después de tener dos encuentros complicados ante Costa Rica y Haití, el Tri llega en medio de dudas al partido por el título, pero al contar con plantel completo y esperar una mayoría de aficionados aztecas en el estadio, los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino son considerados favoritos para coronarse campeón. Por su parte, al combinado de Gregg Berhalter, que mostró buen nivel en los duelos eliminatorios, no le afecta no ser favorito e incluso podría beneficiarse de no tener la presión de ganar la competencia.

Hora del partido: 20:00 CDMX

Estadio: Soldier Field

Amistosos de La Liga BBVA Mx.

Faltando dos semanas para que comience el Apertura 2019, la mayoría de los equipos de la Liga BBVA MX aprovecharán el fin de semana para disputar sus últimos duelos de preparación.

Sábado.

Tigres vs. Veracruz

Hora: 10:00 CDMX (No oficial)

Estadio: Universitario

Pachuca vs. Potros UAEM

Hora: 10:30 CDMX

Estadio: Hidalgo

América vs. River Plate

Hora: 19:00 CDMX

Estadio: CenturyLink Field

Pumas& vs. Cafetaleros de Tapachula

Hora: 20:00 CDMX

Estadio: Víctor Manuel Reyna

Chivas vs. Boca Juniors

Hora: 21:30 CDMX

Estadio: CenturyLink Field

Atlético San Luis vs. Querétaro

Hora: Sin Conocerse

Estadio: Alfonso Lastras

Domingo.

Necaxa vs. Mineros de Zacatecas

Hora: 10:00 CDMX (No oficial)

Sede: Instalaciones de Rayos

León vs. Rayados

Hora: 15:30 CDMX

Estadio: Toyota Field

Santos Laguna vs. Toluca

Hora: 16:30 CDMX

Estadio: Dell Diamond

Xolos de Tijuana vs. FC Dallas

Hora: Sin Conocerse

Estadio: Toyota Texas