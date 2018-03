Agencias/Diario La Verdad Puebla, Puebla.- El profe. Enrique Meza nuevo estratega del Puebla, es presentado en sustitución de Rafael García. El "Ojitos" será el encargado de sacar de la zona de descenso al conjunto poblano.

El conjunto de La Franja, en un abrir y cerrar de ‘ojos’, pasó de la juventud a la experiencia, pues le dio la oportunidad de dirigir al inexperto Rafael ‘Chiquis’ García, a quien no le fue nada bien, y ahora recurre a la sabiduría de Meza.

CUERPO TÉCNICO Enrique Meza - DT Juan Reynoso y Marco Trejo - Auxiliares Ignacio Sánchez - Entrenador porteros Mario Mendaña - Prep. Físico pic.twitter.com/bawnMyBRJb — Club Puebla? (@ClubPueblaMX) 3 de octubre de 2017

El conjunto camotero es el séptimo plantel al que se encargará de dirigir el experimentado Enrique Meza, quien también dirigió a la, con un paso no muy bueno por el combinado tricolor. El profe. Meza tenía cerca de un año de no sentarse en un banquillo a dirigir, luego de que fuera cesado por Monarcas Morelia; conjunto con el que peleaba por no descender. El Puebla se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla del cociente. Sin duda laserá fundamental para que se trabaje en los aspectos convenientes para hacer un conjunto compacto para encarar lo que resta del presente torneo. La Franja le apuesta a lo ‘seguro’ o al menos a lo que en el papel luce como tal, ya el tiempo dirá si don Enrique es capaz de imprimir su sello a un plantel bastante modesto y conseguir el objetivo que es permanecer en Primera División.y la primera misión es salvar al equipo de la zona porcentual en la que se encuentra.