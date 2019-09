Enrique Bonilla Veracruz sigue siendo miembro de la Liga Mx |

El Presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, en compañía de autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), dieron a conocer por medio de una conferencia de prensa acerca de la situación por la que atraviesa actualmente el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz, en la cual informó que tuvo la oportunidad de hablar con los jugadores y preguntarles su sentir sobre los adeudos que el club tiene con ellos.

"La Liga MX le ocupa todo lo que tiene que ver con sus afiliados. En el caso Veracruz estuve en su vestidor y tuve un diálogo abierto con los jugadores. Saben que mi puerta está abierta", comentó.

En ese mismo sentido, Bonilla hizo sentir todo su apoyo para el cuadro de los Tiburones, en donde afirmó que seguirán afiliados a la organización de la Liga MX en donde hasta este momento han sido 19 clubes en competencia, y aseguró que así se mentandrá todo hasta nuevo aviso.

"No estamos discutiendo su desafiliación. Somos 19 clubes y estamos participando todos, y así seguirá siendo",concluyó.

Cabe recordar que la escuadra del Veracruz atraviesa una difícil situación económica, en donde el club tenía una gran cantidad de adeudos no pagados a los futbolistas de su plantilla, teniendo varios avisos en donde se les pedían que pagarán porqué si no no podrían participar en la liga.

Las autoridades de la FMF intervinieron en el tema

Tras ver que el Veracruz no realizó dichos pagos a los jugadores y empleados del plantel, las autoridades de la Liga Mx decidieron tomar cartas en el asunto luego de la prórroga que le fue otorgada,sin embargo, gracias a las negociaciones entabladas se tomó la decisión de que el equipo Jarocho continuará perteneciendo al máximo circuito del fútbol mexicano.

